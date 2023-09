Cuccioli bianchi di tigre e leone crescono insieme e sono bellissimi

Quattro dei più grandi felini del mondo sono dei ligri, cuccioli ibridi di una tigre e un leone bianchi: questi meravigliosi esemplari sono davvero rari.

Yeti, Odlin, Sampson e Apolo. Questi i particolari nomi di quattro particolarissimi animali: i ligri. Figli di una tigre bianca e di un leone albino, questi cuccioli sono considerati tra i più rari grandi felini del pianeta. Le particolarità di questi quattro fratellini però non sono finite qui: si ritiene infatti che Yeti, Odlin, Sampson e Apolo siano i primi ligri bianchi nati al mondo.

Le immagini di quattro rari cuccioli di ligre: i genitori dei felini sono una tigre bianca e un leone albino

Il video dei fratellini ibridi figli di un leone e di una tigre è stato condiviso alcuni anni fa sui social network (su YouTube sul profilo di World News & EveryThing AbouT Life all’account @newnewsinworld), ma ancora oggi ha un grandissimo successo tra il pubblico del web.

I genitori dei quattro ligri si chiamano Ivory, un meraviglioso esemplare di leone albino, e Saraswati, una bellissima femmina di tigre bianca. I leoni e le tigri dal manto bianco sono animali estremamente rari tanto che si stima che al mondo ci siano solamente mille e duecento tigri bianche e trecento leoni bianchi.

I cuccioli di tigre, come i piccoli di tutte le specie, sono inclini al gioco. In natura, i tigrotti giocano con i fratellini e con la loro madre e proprio attraverso il gioco imparano a cacciare e attaccare le prede. Gli esemplari di tigre bianca sono ormai estremamente rari e a rischio di estinzione. Purtroppo la maggior parte di queste tigri vive solo in cattività. La Tigre Bianca appartiene alla specie delle tigri del Bengala (nome scientifico Panthera tigris tigris secondo la classificazione di Linneo del 1758), conosciuta anche come tigre reale del Bengala è la più comune e diffusa sottospecie di tigre esistente ed è il secondo felino più grande al mondo dopo la Tigre Siberiana.

Ivory, Saraswati e i loro cuccioli vivono al T.I.G.E.R. a Myrtle Beach, nella Carolina del Sud, in un santuario che ha già allevato negli anni passati altri esemplari di ligri. (di Elisabetta Guglielmi)