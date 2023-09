Cane e gatto sotto lo stesso tetto? Il video racconta com’è davvero

Spopola su TikTok un video che mostra come è davvero il rapporto tra un cane e un gatto che vivono sotto allo stesso tetto: le immagini del cucciolo di Golden Retriever e del gattino grigio conquistano il web.

Quante volte si sarà sentita la frase “litigare come cane e gatto”? Questi modi di dire si basano sull’esperienza comune, in base alla quale in natura cane e gatto sembrerebbero non andare molto d’accordo. Come tutti i modi di dire, naturalmente anche questa considerazione non vale per tutti i cani e per tutti i gatti, tanto che esistono moltissime razze di gatti adatti a vivere con i cagnolini. A svelare come possa essere davvero la convivenza tra un felino domestico e un cagnolino è un video che è diventato presto virale sui social network e che ha per protagonisti un gattino dal manto grigio e un dolcissimo cucciolo di Golden Retriever.

Il cucciolo di Golden Retriever e il gattino grigio: i loro video mostrano come cane e gatto convivono insieme

Il filmato è stato condiviso sul profilo Tik Tok hoest (all’account social @hoest), profilo dedicato a ri-postare i filmati che hanno avuto maggiore successo tra gli utenti del web.

Il filmato condiviso su Tik Tok mostra il rapporto che si è instaurato nel corso di alcuni mesi tra un cucciolo di razza Golden Retriever e un gatto dal manto grigio tigrato. Così scrive nella didascalia, che fa da corredo alle immagini, l’umana che vive insieme ai due quattro zampe: «pensavo che adottare un gatto e prendere un Golden Retriever nello stesso momento fosse una cattiva idea, ma adesso sono migliori amici».

Le scene iniziali del video diventato virale sui social mostrano il primo incontro tra il cucciolo e il gatto entrambi adottati quasi negli stessi giorni dalla proprietaria. I due animali non sembrano andare molto d’accordo: ai tentativi del cucciolo di cane di fare conoscenza, il felino risponde infatti graffiando il cagnolino. Le scene successive, però, mostrano come il rapporto tra i due quattro zampe sia presto cambiato.

@hoest They’re best friends 🥹🫶 (@Nash the Golden Retriever) #dog #cat #bestfriends #pets #wholesome #cute #hoest ♬ original sound – Hoest

Con il trascorrere delle settimane, il piccolo Golden Retriever e il gattino dal manto grigio tigrato sono diventati inseparabili. Come mostrato nel video, i due animali domestici dormono l’uno vicino all’altro, mangiano insieme, giocano e si rincorrono a vicenda in giro per la casa. Il loro legame è diventato un esempio di convivenza perfetta tra cani e gatti e un monito per tutti gli utenti del web ad adottare senza preoccupazione queste due specie di animali così diverse. Nonostante infatti i pregiudizi riguardo all’antipatia tra cani e gatti, nella maggior parte dei casi felini domestici e gattini andranno d’accordo e riusciranno a instaurare profonde amicizie, proprio come i due protagonisti del video diffuso su Tik Tok. (di Elisabetta Guglielmi)