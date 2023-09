Lancia il cane contro il soffitto con violenza: intervento immediato

Il video estrapolato dalle telecamere è davvero raccapricciante, in arresto l’artefice della barbarie

Siamo sempre più spesso testimoni di indicibili atti che, grazie alla presenza massiva di telecamere nel nostro quotidiano, riescono comunque ad essere smascherati con sempre maggiore frequenza. Alcuni atti di violenza sono particolarmente in grado di lasciarci senza parole, soprattutto quando avvengono ai danni di creature innocenti e senza nessun motivo che sembra far scatenare tale avversità.

Questa è anche la storia di un uomo che in Georgia è stato ripreso mentre passeggiava nel suo condominio lanciando al soffitto il proprio cane. Impossibile non sollevare l’indignazione del web ed è proprio per questo che il video ha fatto il giro del mondo in poco tempo, scatenando una vera e propria rivolta che ha portato gli investigatori ad approfondire la questione fino ad arrivare all’arresto.

Video horror dalla Georgia, scaraventa il proprio cane sul soffitto e interviene la polizia

Una scena agghiacciante quella registrata dalle telecamere di un complesso di appartamenti di Smirne, in Georgia. Un uomo è stato ripreso mentre attraversava un corridoio quando improvvisamente ha deciso di afferrare il suo cane e lanciarlo al soffitto, ovviamente l’uomo non si è degnato nemmeno ti riprendere al volo l’animale, facendolo cadere rovinosamente in un sonoro boato che coloro che hanno visto il video difficilmente dimenticheranno.

Un suono sordo che racconta chiaramente la violenza dell’impatto, ma questa volta per fortuna il gesto è stato ripreso ed è arrivato all’attenzione delle forze dell’ordine di stato, che non hanno esitato ad intervenire. In poco tempo l’uomo è stato identificato e ben due mandati di perquisizione sono stati emessi a suo carico. Le autorità, quindi, grazie al consenso della procura, hanno potuto prendere in custodia il cane e fornirgli immediatamente le cure necessarie.

Un atto indicibile contro una creatura indifesa che non può che sollevare ancora domande sulla natura umana. Anche se non è chiaro come possa scatenarsi una tale mancanza di empatia verso il proprio amico peloso, quel che è certo è che la comunità sembra sempre meno avvezza ad accettare atti di questo tipo e pronta a muoversi per punire i colpevoli.

L’uomo intanto è stato messo in stato di arresto in attesa di appurare le sue responsabilità, l’accusa è di violenza su animali, nel frattempo il cane è stato curato e sembra versare in buone condizioni, dovrà tuttavia essere monitorato e ristabilito al meglio prima di poter essere affidato alle cure di una famiglia che lo rispetti.

Il caso di quest’uomo continua comunque a generare indignazione sul web, con una risonanza che è andata bene oltre i confini di stato. Atti di violenza come questi non possono e non devono essere ignorati, ogni membro della società ha il dovere di fare la sua parte nel denunciare tali situazioni, così come è accaduto in questa circostanza, salvando così una vita incolpevole.