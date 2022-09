Cristiano Iovino prende le distanze da Ilary Blasi

È circa un mese che il nome di Cristiano Iovino rimbalza fra i vari organi di stampa che lo accreditano come flirt segreto di Ilary Blasi. Sarebbe lui, infatti, secondo vari quotidiani (fra cui Il Corriere della Sera) l’uomo misterioso che avrebbe avuto una storia con la conduttrice de L’Isola dei Famosi e che Francesco Totti avrebbe sgamato.

“È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto“. Le parole dell’ex calciatore.

Quando il suo nome è finito addirittura sulle prime pagine Cristiano Iovino – contattato da AdnKronos – ha dichiarato di volerne restare fuori: (“Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare“) e solo ora, a distanza di una settimana da questa dichiarazione, ne ha fatta un’altra per merito del suo avvocato.

“In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell’informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo. Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota”.

Dopo un mese di silenzio stampa mò bell e buon se ne esce che Ilary è una conoscente amica di amici.