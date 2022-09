Ben Affleck e Jennifer Lopez, scoppia la crisi: “Paura del divorzio”

A 20 anni dalla loro prima relazione Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati insieme. Vacanze, il fidanzamento ufficiale e un matrimonio stellare, insomma il lieto fine di una favola, che però potrebbe avere un brutto colpo di scena.

Il mese scorso l’ex marito della popstar aveva fatto una previsione non proprio rosea: “Non penso che il loro matrimonio durerà molto. Auguro a lei e a Ben il meglio, ma non sono convinto che durerà. Jen adora essere innamorata, ma è stata fidanzata sei volte. Ben è il marito numero quattro, io ero il numero uno e mi aveva detto che ero l’amore della sua vita. Penso che si sposerà almeno sette o otto volte“.

E adesso arrivano i primi rumor di una crisi tra Ben Affleck e la moglie. Secondo una fonte di Heatworld, i due neo sposi sarebbero già ai ferri corti.

“Potrebbero esserci già guai in paradiso per gli sposi novelli. JLo ha notato il cambiamento di umore del suo nuovo marito e sta iniziando a preoccuparsi. Ben, 50 anni, si sta già stancando di lei. Lei ha davvero terrore di un nuovo divorzio.

Ora che tutta l’eccitazione del matrimonio e della luna di miele è finita Jen è terrorizzata dal fatto che Ben possa annoiarsi molto facilmente della vita matrimoniale. Sente una pressione enorme sulla sua vita privata, non vuole un altro divorzio e sta facendo di tutto per resistere. Sta cercando sempre cose fresche ed eccitanti per tenere vivo il rapporto. Non vuole divorziare, teme il giudizio della gente.

Tornare insieme e sposarsi è stata una favola, ma è tornata alla realtà ora che l’estate è finita, tutto è cambiato.

Jen pensa che dovrebbero girare un altro film insieme, per ravvivare il rapporto. Il suo team lo sconsiglia, ma Jen è una potente produttrice con la sua società di produzione. Pensa che sia il modo perfetto per mantenere le cose eccitanti e impedire a Ben di annoiarsi.

Jen non vuole soffocare Ben, ma sa che non dovrebbe essere lei a fare tutto il lavoro. Ben ha dei problemi ben noti quando si tratta di feste e giochi d’azzardo, e lei teme che torni ai suoi vecchi vizi”.