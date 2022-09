Belve: storico volto Mediaset fra le nuove interviste di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani sta per tornare con una nuova stagione di Belve e quest’anno fra le varie interviste ne ha realizzata una anche ad Alessandra Celentano, professoressa di Amici da oltre vent’anni. A fare il suo nome è stato Davide Maggio su Instagram.

Ovviamente non sappiamo quali domande abbia fatto ad Alessandra Celentano, ma conoscendo la penna pungente di Francesca Fagnani non mancheranno domande su suo zio Adriano Celentano e ovviamente su Maria De Filippi.

“Siamo sempre fra i tre programmi più scaricati su Raiplay. Si può fare sempre di più, ma sono contentissima di come è andata“; ha confessato la conduttrice al termine della scorsa stagione di Belve.

“Se qualcuno ha rifiutato il mio invito? Qualcuno? C’è una lista lunga.. ” – le parole di Francesca Fagnani a Rolling Stone – “Mi dispiace per tutti, ma rispetto sempre. Belve è un’intervista difficile, che bisogna sentire, ci si mette in gioco. Preferisco chi rifiuta piuttosto di chi viene e poi mi inizia a dire “taglia questo, taglia quest’altro” o fa mille problemi, come la Lamborghini. Fra i molti che mi hanno detto no: la Golino, la Morante, io non scelgo il nome importante, ma quello giusto. Ho invitato anche Buffon e mi ha detto no. Lui ha un bel vissuto, è un simbolo, un personaggio molto interessante”.

Se Golino, Morante e Buffon hanno proprio rifiutato, Lamborghini ha accettato, ha registrato l’intervista e poi ha chiesto di cestinarla.

“La cosa divertente è che, a un certo punto, tra i vari intermediari [fra lei ed Elettra Lamborghini, ndr], uno mi ha chiesto di togliere le domande politiche che le avevo fatto. Sono caduta dal pero: la domanda politica non solo non gliel’ho posta, ma non ho mai neanche lontanamente pensato di fargliela. Il tema è che non si ricordava le risposte, forse. Per me non si è piaciuta, forse non è abituata a fare interviste diverse, non lo so. Credo non si ricordasse quello che aveva detto. Io l’avrei mandata in onda, avrei potuto tranquillamente”.