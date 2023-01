Compleanni dei cantanti da ricordare nel 2023: da Blanco a Eros

I compleanni dei cantanti più importanti del 2023: da Baby K a Mick Jagger, ecco tutti gli artisti che arrivano a ‘cifra tonda’.

Sarà un 2023 di grandi compleanni. Come ogni anno, anche in questo 2023 non mancheranno gli artisti che raggiungeranno traguardi importanti per la loro vita, entrando in una nuova età, una nuova fase della propria esistenza. Grandi protagonisti della musica italiana, ma anche superstar della musica straniera, sono davvero in molti a spegnere un numero di candeline ‘pari’ quest’anno. Scopriamo insieme tutte le date da dover segnare sul calendario.

I compleanni più importanti del 2023 tra i cantanti italiani

Il primo grande compleanno per la musica italiana arriverà molto presto, il 9 gennaio, giorno in cui Sangiovanni raggiungerà i 20 anni. Saranno il doppio, invece, per Baby K il prossimo 5 febbraio. Resta invece un giovincello o poco più il vincitore di Sanremo del 2022, Blanco, che raggiungerà i 20 anni il 10 febbraio. Compleanno sanremese anche per una protagonista invece di questa edizione, Chiara Iezzi, che tornerà sul palco con la sorella Paola. Per lei saranno 50 anni il 27 febbraio.

70 anni per un ex protagonista del GF Vip, Ivan Cattaneo, il 18 marzo. E passiamo direttamente ad aprile. Il 20 festeggeremo insieme a Gabry Ponte, che diventerà uno splendido 50enne. Stessa età per un rapper amatissimo a Roma, Piotta, nato il 26 aprile. Saranno 70, invece, gli anni per Maurizio Solieri, ex chitarrista di Vasco Rossi, il prossimo 28 aprile.

Cifra tonda anche per uno dei più amati cantanti italiani: compirà 80 anni il prossimo 20 maggio il grande Al Bano. Il giorno dopo ne farà solo 30 uno dei principali trapper del nostro paese, Ghali. Saranno 50, invece, il 25 maggio per Francesco Bianconi, leader dei Baustelle, mentre ne farà 70 il 31 maggio un altro raffinatissimo cantautore, Fabio Concato.

Molto più giovane Benji, al secolo Benjamin Mascolo, 30enne il prossimo 20 giugno. Stessa età per Piero Barone de Il Volo, nato il 24 dello stesso mese. Un po’ più anziano il grande Roberto Vecchioni, altro splendido 80enne dal 25 giugno. Nello stesso giorno ne farà la metà un altro cantautore di talento, Tommaso Paradiso.

80 anni il 7 luglio per Toto Cutugno, l’italiano vero. 70 il giorno dopo per Donatella Rettore, più energica che mai. Saranno 40 invece l’11 luglio per Coez, altro grande protagonista della nostra musica. Dieci anni in più il 2 agosto per il nuovo eterno giovane della nostra canzone, Bugo. 70 anni il 13 agosto per Ron, 30 il 22 agosto per Lazza, 60 il 3 settembre per Laura Valente, moglie di Mango e madre di Angelina di Amici.

40 anni il 6 settembre per un altro grande protagonista di Sanremo, Colapesce, mentre arriverà a 70 Giovanni Lindo Ferretti il 9 dello stesso mese. Il 9 del mese successivo sarà invece Caparezza a raggiungere cifra tonda: 50 anni. E come dimenticare il nostro Eros Ramazzotti? Per lui il 28 ottobre le primavere lasciate alle spalle saranno addirittura 60. Stessa età per Biagio Antonacci, che compirà gli anni il 9 novembre. Saranno 70 gli anni per Nada il 17 novembre, 30 il 29 novembre per Ernia, altro rapper amatissimo dai più giovani.

Le star internazionali che arrivano a ‘cifra tonda’

Ad aprire il 2023 dei compleanni tondi per i grandi protagonisti della musica internazionale è il frontman di quello che, probabilmente, è il gruppo tedesco più amato al mondo, i Rammstein. Till Lindemann compie infatti il 4 gennaio ben 60 anni. Il 9 gennaio, invece, sarà grande festa in Giamaica: uno dei più grandi artisti del reggae del nuovo millennio, Sean Paul, spegnerà 50 candeline. Il 12 gennaio toccherà invece a Zayn Malik, ex One Direction, diventare ufficialmente ‘grande’: compirà 30 anni. Arriviamo al 26 gennaio, quando spegnerà 60 candeline Andrew Ridgeley, l’altra metà degli Wham!, lo storico duo di George Michael.

Febbraio sarà invece il mese dei 90 anni per la vedova Lennon, Yoko Ono, che raggiungerà questo importante traguardo il 18 febbraio. Ben più giovane Seal, 60enne dal prossimo 19 febbraio. Sarà invece solo 20enne una delle giovani popstar arrivate al successo negli ultimi anni a livello internazionale: Olivia Rodrigo. E compirà 70 anni una delle grandi voci rock e soul, Michael Bolton, nato il 26 febbraio.

Ben più giovane uno degli artisti più amati di questo periodo, Suga dei BTS, che entrerà nel decennio dei 30 il 9 marzo. Cinquant’anni in più per una leggenda della musica funk, George Benson, che con la sua chitarra ha fatto sognare generazioni e generazioni. Saranno 80 per lui il 22 marzo. Il giorno dopo, ne farà 70 un’altra grande artista americana, Chaka Khan.

Compie 90 anni, ed è ancora in grande forma, la leggenda del country americano, Willie Nelson, nato il 29 aprile. L’8 maggio raggiungerà invece le 70 primavere Alex van Halen, batterista dell’omonimo gruppo e fratello del compianto Eddie. Stessa età il 22 giugno per una delle più grandi popstar degli anni Ottanta, Cyndi Lauper. Un’altra popstar amatissima ne farà invece 30 il 26 giugno: Ariana Grande.

E arriviamo al 26 luglio, al compleanno più importante di questo 2023, probabilmente: gli 80 di Mick Jagger dei Rolling Stones. Chi lo avrebbe mai detto… Saranno invece 60 anni per James Hetfield, il frontman dei Metallica, il prossimo 3 agosto, mentre ne farà solo 40 Mika il 18 dello stesso mese. Un altro importante compleanno arriverà però il 6 settembre: raggiungerà gli 80 anni anche Roger Waters, ex leader dei Pink Floyd.

Compie 30 anni il 25 settembre Rosalia, la più famosa cantante spagnola, ne fa cinquanta in più il prossimo 7 novembre la grande Joni Mitchell. L’8 dicembre toccherà invece a Corey Taylor degli Slipknot spegnere 50 anni. Dieci giorni dopo, raggiungerà gli 80 anni anche un altro Rolling Stone, Keith Richards. E anche in questo caso verrà seguito subito dopo da un altro Metallica, Lars Ulrich, che sarà 60enne dal 26 dicembre.