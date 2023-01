uno speciale tv su Rai 1

Premio Tenco 2022, uno speciale tv in onda su Rai 1: come e quando vederlo sulla rete del servizio pubblico.

Rai 1 si prepara a diventare la televisione della grande musica italiana. Ora che il countdown per l’edizione 2023 del Festival di Sanremo è iniziato, c’è bisogno di ricordare al pubblico quanto grandi artisti si annidino tra i meandri della nostra musica. Forse anche per questo motivo andrà in onda a un mese dalla kermesse uno speciale tv dedicato al Premio Tenco 2022, la principale rassegna della canzone d’autore nel nostro paese, tenuta annualmente proprio a Sanremo. Scopriamo insieme i dettagli su questo special, che vedrà protagonista anche una delle prossime concorrenti del Festival.

Lo speciale tv sul Premio Tenco 2022

Sarà un grande speciale, quello preparato per la 45esima edizione della rassegna. Un evento registrato al Teatro Ariston nelle serate tra il 20 e il 22 ottobre dello scorso anno. Ci sarà spazio per esibizioni, premiazioni, interviste e molto altro.

Morgan

La conduzione è affidata ad Antonio Silva e Morgan. Saranno loro a premiare i vincitori di questa edizione: Marracash per il Miglior album in assoluto con Noi, loro, gli altri; Ditonellapiaga per la Miglior opera prima con Camouflage; A67 per il Miglior album in dialetto con Jastemma; Simona Molinari come Miglior interprete con Petali; Elisa per la Miglior canzone con O forse sei tu; Ferdinando Arnò per il Miglior album a progetto con The Gathering. Nel corso della serata sono state pero consegnate le due Targhe vinte nel 2021, nell’edizione precedente, a Madame, prossima protagonista a Sanremo.

Come vedere il Tenco in tv

Ma come potremo vedere la rassegna, attraverso questo speciale televisivo? L’appuntamento è per il 7 gennaio. Basterà sintonizzarsi su Rai 1 in seconda serata per poter assistere a una delle kermesse musicali di maggior valore nel nostro apese.

Uno speciale voluto fortemente sia dal Club Tenco che dalla Rai, che hanno potuto godere della produzione affidata a iCompany. Siamo certi che tutti i fan di questi grandi artisti apprezzeranno, anche per vedere la differenza rispetto a uno show decisamente più televisivo come Sanremo.