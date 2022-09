Come sarebbero oggi le rockstar morte? Le foto dell’intelligenza artificiale

Da Freddie Mercury a Kurt Cobain, da Jimi Hendrix a John Lennon: un algoritmo ci mostra come sarebbero oggi le rockstar morte.

“E se non se ne fossero mai andati?“, si è chiesto un giorno Alper Yesiltas, avvocato e fotografo di Istanbul, riferendosi ai grandi della musica rock, o anche ad alcuni grandi attori entrati nell’immaginario collettivo. Questa la scintilla che ha fatto nascere un progetto nuovo basato sull’intelligenza artificiale. L’artista, sfruttando la tecnologia, si è impegnato a ricreare l’immagine e l’aspetto che avrebbero avuto oggi alcune leggende scomparse prematuramente. E il risultato è davvero sorprendente.

Rockstar morte: come sarebbero oggi

Le immagini create da Alper Yesiltas hanno fatto il giro del mondo e sono diventate virali sui social. Pubblicate all’interno della mostra digitale As If Nothing Happend, ospitata sul portale borepanda, hanno fatto discutere, tra chi ne è rimasto entusiasta e chi invece le ha criticate. Nessuno però è potuto rimanere indifferente.

John Lennon

L’idea di base è questa: come sarebbero oggi alcune persone famose se non fossero successi fatti storici importati? Ad esempio, come apparirebbe ai nostri occhi John Lennon, se non fosse stato ucciso l’8 dicembre del 1980 a New York? Questa la risposta:

Come John Lennon, anche uno degli artisti più importanti del mondo dell’hip hop è stato ucciso durante un agguato da parte di una gang rivale. Stiamo parlando di Tupac Shakur, morto a 25 anni nel settembre 1996. Ecco il post che ci mostra come sarebbe oggi:

Non è stato ucciso da un uomo, ma dal più infame dei virus, Freddie Mercury: l’HIV. Prima vittima illustre dell’AIDS nel mondo del rock, l’artista dei Queen scomparve nel novembre del 1991 a soli 45 anni. Oggi, secondo la ricostruzione di questa intelligenza artificiale, avrebbe la parvenza di un simpatico anziano:

Ricostruzioni davvero incredibili di come avrebbero potuto essere alcuni dei più grandi artisti di tutti i tempi. Tra le altre immagini, disponibili nella mostra, possiamo vedere anche Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Michael Jackson, Elvis Presley, e poi ancora grandi attori come Heath Ledger, Bruce Lee e Paul Walker. Personaggi indimenticabili che tutti noi vorremmo ancora vedere tra noi.