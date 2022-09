Cesare Cremonini con Lucio Dalla in Stella di mare: il post Instagram

Cesare Cremonini pubblica come singolo il duetto virtuale con Lucio Dalla nel brano Stella di mare.

Per la prima volta insieme due anime bolognesi, due degli artisti più rappresentativi della città felsinea: Cesare Cremonini e Lucio Dalla. Dal 29 settembre è in arrivo su tutte le piattaforme streaming e in rotazione radiofonica il nuovo singolo dell’ex Lunapop, Stella di mare, pubblicato da Sony Music. Un brano che presenta la collaborazione virtuale con Lucio Dalla, grazie alla concessione della Fondazione intitolata al leggendario artista, che ha concesso l’utilizzo della sua voce dal master originale del 1979.

La prima volta insieme di Cesare Cremonini e Lucio Dalla

Il nuovo singolo del cantautore bolognese classe 1980 è un vero e proprio omaggio al maestro Lucio. Si tratta di un brano estratto dall’album Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola, un nuovo disco dal vivo in arrivo nei prossimi giorni, testimonianza dell’ultimo tour che ha visto per protagonista l’ex cantante dei Lunapop.

Lucio Dalla

Spiega Cremonini in un comunicato: “Io e Lucio ci eravamo a lungo promessi di unire le nostre voci in una canzone e oggi, a quasi ottant’anni dalla sua nascita, il mio sogno si avvera“. Parlando della scelta della cover da condividere con Dalla, l’artista bolognese ha rivelato che ritiene Stella di mare non solo una delle più belle canzoni d’amore del compianto artista felsineo, ma anche un brano che ben rappresenta lo storico eponimo album del 1979, una delle opere più importanti nella storia della musica italiana.

Di seguito il post con la copertina di Stella di mare:

Il nuovo album live di Cesare Cremonini

Canzone prodotta e riarrangiata in studio dallo stesso Cesare con Alessandro Magnanini, Stella di mare fa parte dell’album dal vivo Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola, in uscita il prossimo 28 ottobre. Un disco live che sarà disponibile sia in formato digitale che in doppio CD formato libro brossurato e triplo vinile numerato.

Questa la tracklist:

– Stella di mare (studio)

– Intro

– La ragazza del futuro

– Padremadre

– Il comico

– La nuova stella di Broadway

– Chimica

– Colibrì

– Qualcosa di grande

– Buon viaggio

– Moonwalk

– Vieni a vedere perché

– Le sei e ventisei

– Mondo

– Logico #1

– Greygoose

– Stella di mare

– Lost in the Weeknd

– Ciao

– Chiamala felicità

– 50 special

– Marmellata #25

– Poetica

– Nessuno vuole essere Robin

– Al telefono

– Un giorno migliore