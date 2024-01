Collega di Barbara d’Urso prende le sue difese in diretta su Rai Uno

Il caso dell’addio di Barbara d’Urso a Mediaset è stato uno dei più chiacchierati del 2023 e ieri è arrivato anche in Rai. Una nota collega di Carmelita le ha dimostrato solidarietà in diretta su Rai Uno. Patrizia Rossetti ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona ha ricordato di quando il suo programma su Rete 4 è stato cancellato (senza che nessuno l’avvisasse prima) e ha aggiunto che un’azienda dovrebbe portare rispetto a una professionista che ha dato tanto. La Rossetti si era già espressa la scorsa estate su Barbara e il mancato rinnovo a Pomeriggio Cinque.

“Mike Bongiorno ha avuto un momento in cui non gli hanno rinnovato il contratto e le persone a casa non l’hanno più visto. A me è successa la stessa cosa. Ai miei tempi non facevano contratti di tre anni e così stavi tranquillo. Ogni anno si decideva e se funzionavi bene ti riconfermavano, altrimenti te ne andavi a casa. Io sono andata benissimo per oltre 15 anni. A un certo punto arrivo a fine agosto in cui ero abituata a ricevere la solita telefonata, ma non arrivava niente.

Io a un certo punto prendo il telefono e chiamo il capostruttura ‘Senti ma avete cambiato giorni, cosa sta succedendo?’ e lui risponde: ‘Eh ma non te l’ha detto nessuno? Il tuo programma non si fa più’. Non c’erano motivi, l’audience andava benissimo, ma era cambiato il capo della rete. Quando cambiano i capi decidono di fare cambiamenti e l’unico che ha fatto fuori era il mio. Ma la verità non era questa, io ci sono rimasta male e mi sono fatta un esame di coscienza.

Dopo del tempo ho scoperto la verità. Stavano arrivando dei nuovi programmi su Canale 5 e non volevano la concorrenza, la mia concorrenza. Perché andavo molto bene, facevo il 25% tutti i giorni. Era una scelta editoriale per far andare bene le nuove trasmissioni. Mi sono disperata, ma poi mi sono tirata su e ho fatto altro.

Infatti io quest’estate con la vicenda di Barbara d’Urso mi sono molto schierata. Sì, perché io reputo che a tutti si debbano delle spiegazioni. Inoltre credo che ci vuole rispetto ed educazione per una persona che ha dato e fatto tanto per un’azienda. Sono sempre solidale con le mie colleghe, anche quello che non conosco, ma non è il caso di Barbara che è una collega che conosco benissimo”.