Conduttrici sul caso di Ilary Blasi: “Figuraccia, fine pessima, sconvolgente”

Le dichiarazioni di Cristiano Iovino hanno fatto il giro del web e sono finite anche in diversi programmi tv che si occupano di attualità. Ieri in Rai due note conduttrici hanno espresso il loro parere sul caso di Ilary Blasi, sul suo libro e sulle rivelazioni del ‘ragazzo del caffè’.

Ilary Blasi,

parla il personal trainer Cristiano Iovino:

«Non solo un caffè, ci vedevamo a casa mia» Sora lella pic.twitter.com/GHRFqHTnco — ™ (@romabella75) January 25, 2024

Due conduttrici dicono la loro su Ilary, Cristiano e Francesco.

Caterina Balivo ieri a La Volta Buona ha ospitato la vice direttrice del TG1, Incoronata Boccia che, che ha espresso qualche perplessità sulle dichiarazioni di Cristiano Iovino: “Posso dire? Io da un uomo così, veramente, neanche un caffè. Che mancanza di stile, veramente. Quanta poca galanteria. Avrebbe potuto non rilasciare questa intervista, ma questi sono tutti dei condizionali. Ha raccontato dei particolari che a mio modesto parare essere taciuti“.

Caterina ha subito risposto alla sua ospite: “Però aspetta Incoronata, poca galanteria da parte di Cristiano o poca galanteria da parte di tutti? No perché hanno comunque raccontato tutti tutto. Documentario, intervista e poi c’è il libro. Insomma, diciamo che la fine è stata pessima. Soprattutto se pensiamo a com’è iniziata questa bella storia d’amore“.

E tra le due conduttrici che hanno commentato la vicenda c’è anche Monica Leofreddi. La presentatrice ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta ha spiegato il suo punto di vista. Secondo la Leofreddi se la versione di Cristiano sarà confermata, Ilary farà una figuraccia, visto che sul caso del caffè era stata chiarissima: “Diciamo che stavo un po’ in pensiero. Cristiano era l’unico che non aveva detto la sua. Secondo me ha aspettato il momento più delicato perché sta per iniziare il processo. Poi non so se l’abbia fatto volutamente o meno. Certo che lui dice cose sconvolgenti. Perché Ilary Blasi su quello è stata proprio chiarissima. E tante donne le hanno creduto, poi l’abbiamo sostenuta e anche protetta. Se la sua verità non è vera fa una brutta figuraccia“.

Non ci resta che attendere il ritorno di Ilary in tv, domenica a Verissimo dall’amica di sempre, Silvia Toffanin.