Clerici a Belve, la risposta che ci aspettiamo: il cantante che l’ha derisa

Francesca Fagnani per la quarta puntata della nuova edizione di Belve ospiterà Antonella Clerici, Lory Del Santo (reduce dal botta e risposta con Marcella Bella)e Margherita Buy. Non appena Dagospia ha svelato l’ospitata della conduttrice di È Sempre Mezzogiorno a Belve, sui social moltissimi fan della trasmissione di Rai Due hanno palesato un loro desiderio: quello di scoprire chi è il cantante che anni fa ha deriso Antonellina. La presentatrice infatti l’anno scorso ha preso le difese di Benedetta Rossi, condannando le offese che la food blogger ha ricevuto sul web e nel farlo ha anche rivelato di aver subito qualcosa di simile.

Clerici e la battuta di pessimo gusto di un cantante: “Mi ha detto che puzzo di sugo”.

La Clerici ha rivelato che nel 2010 un cantante si è rifiutato di partecipare al suo Festival di Sanremo perché lei “sapeva troppo di sugo”: “Quando io ho fatto il Festival di Sanremo nel 2010, nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi. E poi voglio anche dire una cosa, c’è stato un cantante di cui non farò il nome che disse “non ci vado perché lei sa troppo di sugo”. Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda“.

Conoscendo il tipo di domande fatte a Belve è possibile che Francesca Fagnani chieda alla sua ospite del cantante maleducato. Bisogna però vedere se Antonella deciderà di fare nome e cognome o se resterà dell’opinione di un anno fa, cioè che ‘si dice il peccato, ma non il peccatore’.

