C’è un grande movimento in Rai di conduttori e dopo ben 25 anni Massimo Bernardini lascerà la guida di TvTalk. Questa volta dietro non c’è nessun passaggio ad altra rete né una censura meloniana ma una semplice (e meritata) pensione.

Il conduttore questa estate festeggerà 69 anni e non ha intenzione di condurre per il 26esimo anno consecutivo TvTalk, programma dedicato all’analisi televisiva di Rai3, che è stato confermato per una nuova edizione.

“Lascio” – ha dichiarato al Corriere della Sera – “Innanzitutto perché a luglio compirò 69 anni. Da quando ne ho 67 sono pensionato. Poi perché sono convinto che lasciare un programma al massimo del successo, e non quando comincia a traballare, sia la cosa più giusta da fare. Infine sento che è doveroso, per quelli della mia generazione, passare la mano a quelli più giovani”.

Il rumor di un suo addio era già stato anticipato anzitempo da Dagospia e ora trova conferme dalle parole proprio del conduttore.

“TvTalk ovviamente continuerà, i dirigenti Rai stanno pensando al futuro del programma. Chi mi sostituirà? Non ne ho idea. Mi piacerebbe fosse una donna, una giovane conduttrice più brava di me, che mantenesse qualcosa della mia passione giornalistica. E che il talk restasse a Milano, visto che è nato qui. Trattasi naturalmente di consigli non richiesti”.

TvTalk, Bernardini lascia la conduzione: chi al suo posto

Chi condurrà la 26esima edizione di TvTalk anno 2024-2025? Secondo Giuseppe Candela in pole position a prendere il posto di Massimo Bernardini c’è Mia Ceran, già vista a Quelli Che.