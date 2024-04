Gaia e Aurora eliminate da Amici, le loro prime parole

Gaia e Aurora sono state eliminate da Amici.

Nel dettaglio Gaia De Martino è stata l’alunna eliminata della quinta puntata di Amici di Maria De Filippi (la settima a uscire) e con lei a ruota anche il suo alter ego, Aurora Ranvestel, arruolata dalla produzione in qualità di sostituta.

Quando Queen Mary ha annunciato il nome dell’eliminata, infatti, oltre Gaia ha pianto pure Aurora. “Vi voglio ringraziare con tutto il cuore” – ha esordito la titolare – “Veramente non so come ringraziarvi“. “Mi mancherà molto questo posto“, ha detto invece Aurora. La De Martino ha lasciato la scuola con una borsa di studio in Portogallo con l’opportunità di esibirsi in tutta Europa.

In bocca al lupo Gaia per tutto! 💚 #Amici23 pic.twitter.com/UbHWekk6jf — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 20, 2024

Gaia e Aurora eliminate, le parole della titolare a WittyTv