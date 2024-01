Claudio Lippi: “Mai pentito di aver fatto debuttare Barbara d’Urso”

Claudio Lippi fra le pagine di TvBlog ha ricordato il suo debutto a Telemilano 58 nel lontano 1978. Lo fece col programma Un Bel Giorno Ci Incontrammo, una sorta di agenzia matrimoniale nel quale l’ospite, uomo o donna, era chiuso in una cabina telefonica e chiamato a scegliere la propria anima gemella fra tre persone nascoste dietro un telo. Al suo fianco, dalla seconda puntata prendendo il posto della valletta russa Inga Alexandrova, c’era Barbara d’Urso.

“Furono due i programmi con i quali debuttai nell’intrattenimento Telemilano 58: il primo “Un bel giorno ci incontrammo”, che fu anche il debutto di Barbara d’Urso, ed il secondo “Sprolippio”. Rappresentarono, indubbiamente, il brivido per una nuova avventura”.

A provocazione diretta di TvBlog: “Prendo in prestito la sua nota ironia e le chiedo: si è pentito di aver fatto debuttare la d’Urso, per anni considerata il simbolo di una certa tv trash?“, Claudio Lippi ha così risposto: “Non mi sono mai pentito. Aver aiutato una giovane è motivo di orgoglio“.

Claudio Lippi lontano dalla tv: “Non chiedete a me perché”

Al momento il conduttore è da tempo in panchina e non tornerà in tv neanche in occasione della celebrazione di Maurizio Costanzo: “Al momento non ho ricevuto alcun invito. Mi basta conservare, gelosamente, il ricordo privato, di un rapporto fondato su vera stima e fiducia reciproca“. […] “Perché non sono più in tv? Il perché va chiesto a chi fa le scelte. Chi sa come lavoro potrebbe rispondere. Ma certamente non è una mia scelta. Una cosa è certa: non accetto proposte che modifichino il mio modo di entrare nelle case. I progetti non mancano. Sempre pronto“.