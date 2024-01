Apertura della Blasi a Totti, lo invita e svela se potrebbe tornarci insieme

A 24 ore dalle rivelazioni di Cristiano Iovino e a pochi giorni dall’uscita del libro Che Stupida, Ilary Blasi ha deciso di rilasciare un’intervista a Sette, il magazine del Corriere della Sera. Da parte della conduttrice c’è stata un’inaspettata apertura, addirittura un’invito a cena per l’ex compagno. La Blasi ha anche rivelato alla giornalista Chiara Maffioletti che per Francesco Totti prova ancora amore, anche se in una forma diversa da prima.

“Che tipo di comunicazione abbiamo adesso? Nulla. Ho letto che voleva trovare un equilibrio con me, ma alle parole dovrebbero seguire i fatti. Io sono assolutamente disponibile, l’apertura c’è, così come è aperta la porta per lui. Che farei a cena con lui? Parlerei del più e del meno, magari è anche buffo alla fine, boh. Bisogna prenderla un po’ così… altrimenti diventa tutto troppo serio per i miei gusti. Cosa mi risponderebbe se gli scrivessi via messaggio questo invito a cena? Non lo so, qualcosa risponderebbe. In qualche modo saremo sempre legati, tanto vale renderlo semplice. Io il primo passo credo di averlo fatto. Se c’è ancora amore? Ma quello c’è. In una forma diversa. Come puoi dopo 20 anni insieme a una persona cancellare tutto? È chiaro che rimane l’affetto: sarà sempre il papà dei miei figli e l’uomo con cui ho diviso metà della mia vita”.

Ok la cena, ma Ilary non crede che tra lei e Francesco potrebbe esserci un ritorno di fiamma: “In tanti tifano perché torniamo assieme? Sì, lo so, ma no, non credo sia possibile. Non credo, perché credo che quando si rompe una cosa non è più come prima. Siamo in un’altra fase, quella roba lì non torna più. Può tornare un rapporto, un altro tipo di relazione. Ma non quella che è stata. Io oggi sono serena, leggera. Non voglio dire che non ho sbagliato niente però sono tranquilla con me stessa: credo che il voltare pagina velocemente dipenda anche da quello. Ho provato a fare tutto quello che andava fatto“.

Va sottolineato che la Blasi ha detto ‘non credo’, questo la dice lunga, lunghissima.