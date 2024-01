Angelina Mango canta una cover di padre a Sanremo: cosa ha (però) detto due giorni fa

Angelina Mango, alla luce di quanto dichiarato da Amadeus questa mattina, pare abbia tentato di depistare il più possibile durante la sua ultima intervista a Davide Maggio.

A domanda diretta del sito televisivo “Ti piacerebbe cantare una canzone di tuo padre sul palco dell’Ariston?“, la cantante di Amici ha infatti risposto: “Penso che sarebbe molto difficile per me fare una cosa del genere“. Incalzata: “Finora non ti è mai capitato di cantare una canzone di tuo padre?” ha poi replicato: “Non ho mai cantato nulla di mio padre sinora. Per scelta“. Un’intervista pubblicata in data 24 gennaio.

Un palese depistaggio, dato che Angelina Mango già sapeva che avrebbe cantato un brano di suo padre, nel dettaglio La Rondine, durante la serata cover del prossimo Festival di Sanremo. La cantante per l’occasione sarà accompagnata dal Quartetto d’Archi dell’Orchestra di Roma e oggi via social ha reagito così all’annuncio di Amadeus: ha pubblicato un video di lei bambina dove dice ‘rondine dove sei? è volata?‘.

Quando Mango pubblicò La Rondine, Angelina aveva appena un anno.



La Rondine | Testo

Ti vorrei, ti vorrei

Come sempre ti vorrei

Notte farà, mi penserai

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Quelli son miei, non li vendo

Che ne sai, che ne sai

Chissà che mi scriverai

Forse un addio, o forse no

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

Non lo so, non lo so

Quanto tempo ammazzerò

Mio libro mio, non ti leggerò

Baciandoti sulla bocca, mmh

Lo scriverò un’altra volta

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

My love

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato