Milly ricorda la giornata contro l’omofobia con tre artiste transgender

Ieri sera abbiamo assistito alla seconda puntata de L’AcchiappaTalenti di Milly Carlucci che ha confermato l’opinione del debutto: trasmissione no-sense. Fra i vari talenti che sarebbero dovuti essere acchiappati c’è stato anche il trio delle Miss Tres, al secolo Crissy, Mariel e Mariko. “Sarebbero dovuti essere acchiappati“, perché nel dettaglio le tre ragazze filippine non sono state ‘acchiappate’ da nessun ‘acchiappatalento’ e sono così state eliminate.

Milly Carlucci le ha comunque fatte esibire: le tre hanno cantato SexBomb di Tom Jones & Mousse T interpretandola con una voce molto bassa facendo così coming out come donne transgender. Un’esibizione già proposta in vari angoli del mondo, la più famosa è probabilmente stata ad Asia’s Go Talent un decennio fa.



Milly ricorda la giornata internazionale contro l’omofobia con tre artiste transgender

Al termine dell’esibizione, prima di congedarle, Milly Carlucci ha ricordato la giornata internazionale alla lotta all’omotransfobia. “Oggi è la giornata mondiale per ricordare la lotta contro l’omotransfobia. Sono vent’anni che si celebra questa giornata e per noi questo è il modo migliore per celebrarla. Come ha detto lei [una del trio, ndr] l’unica cosa è essere trattati da persone normali, da essere umani“.

Milly che celebra tre donne trans e la giornata internazionale contro l’omotransfobia in diretta sulla rete ammiraglia di TeleMeloni? Respect, girl!

Ecco il video: