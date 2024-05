Guarda chi bussa a porta o citofono con questo Videocitofono + Campanello a -27%!

Arlo Essential 2 Videocitofono + Campanello Chime è molto utile per controllare chi bussa alla porta o al citofono in modo chiaro anche di notte, ma anche chi sta tentando di entrare mettendolo in fuga con allarmi. Oggi puoi prendere questo importantissimo aggeggio a soli 119,99€, un bel risparmio di 44,06€ (-27%).

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Visione molto chiara grazie al display HD 1536p senza fili. Dotato di visione notturna in bianco e nero, per vedere chi è alla porta anche col buio.

Riceverai notifiche dal campanello quando qualcuno è alla porta direttamente sul telefono tramite App Arlo Secure. Campanello Chime incluso nella promozione.

Puoi scoraggiare potenziali intrusi attivando la sirena integrata automaticamente o manualmente sempre comodamente dall’App Arlo.

Tante le funzioni disponibili: rilevamento del movimento fino a 4 metri, audio bidirezionale per rispondere a chi ti bussa direttamente dal telefono, funzione livestream etanto altro ancora.

Abbonamento non necessario ma puoi ampliare la memoria sottoscrivendone uno che offre una memorizzazione dei dati in cloud.

