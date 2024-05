Valencia è alla ricerca del miglior chef paellero per la World Paella Day CUP del 2024

Inizia la World Paella Day CUP, l’evento che ogni anno riunisce chef da tutto il mondo che cercano di ottenere il premio di miglior paellero e che, per la quarta volta consecutiva, si terrà a Valencia il 20 settembre. Una data in cui si rende omaggio e si riconosce il piatto più internazionale della cucina valenciana nella Giornata Mondiale della Paella. Anche quest’anno, la Spagna mantiene il suo ruolo di padrona di casa, ma non partecipa alla competizione. Chi avrà un ruolo rilevante durante il concorso sarà il pubblico, infatti i suoi voti saranno cruciali per eleggere i finalisti che potranno puntare al premio e alla nomina di miglior chef paellero.

La selezione dei cuochi e delle cuoche della nuova edizione della World Paella CUP è già iniziata e, coloro che desiderano partecipare, hanno tempo fino al 31 maggio per compilare il questionario e inviare una foto e un video presentazione che non superi i 59 secondi, nel quale raccontare la propria storia personale, affermare quale paese si vuole rappresentare e perché si desidera partecipare alla competizione.

È necessario inviare il materiale via e-mail a worldcup@worldpaelladay.org. I migliori candidati passeranno alla fase finale e i loro video saranno caricati sul sito ufficiale del WPD www.worldpaelladay.org. A partire dal 10 giugno fino al 23, il pubblico potrà votare il suo cuoco preferito. Inoltre, qualsiasi appassionato di cucina potrà condividere sui suoi profili social il candidato/a utilizzando l’hashtag #WorldPaellaDAYCUP e l’# del concorrente che tifano.

Una giuria composta da professionisti deciderà, sulla base dei voti del pubblico, della visibilità mediatica, della carriera dei candidati e dei video, quali saranno i finalisti che avranno l’opportunità di vincere il trofeo di miglior cuoco di paella durante l’International Paella Day. I partecipanti potranno inoltre godere delle esperienze e delle attività offerte dal World Paella Day Stage.

World Paella Day Stage: un’esperienza gastronomica solo per i migliori.

Anche quest’anno, i finalisti avranno l’opportunità di immergersi nella cultura gastronomica di Valencia per una settimana vivendo l’esperienza del World Paella Day Stage. Guidati dai migliori esperti di paella, i candidati alla finale potranno conoscere Valencia e le sue aree limitrofe, dove ha origine il piatto più famoso. Per cinque giorni, i finalisti potranno visitare le risaie del Parco Naturale dell’Albufera, il Mercato Centrale e la Huerta de Valencia.

Il 20 settembre, poi, i partecipanti si sfideranno per vedere chi riuscirà a cucinare il migliore piatto valenciano della World Paella Day Cup e vincere il trofeo. Tutti i candidati riceveranno una giacca personalizzata e un certificato che attesta il loro status di finalisti.

In questa 5ª edizione della World Paella Day Cup gli chef e i vincitori delle edizioni precedenti racconteranno la loro esperienza nella competizione e incoraggeranno i prossimi concorrenti a partecipare a questo emozionante viaggio gastronomico verso il piatto più internazionale della gastronomia valenciana.

Il World Paella Day Cup 2024 riscalda i motori

Inizia il conto alla rovescia per scoprire chi si aggiudicherà il trofeo della prossima edizione della World Paella Day CUP e il pubblico ha un ruolo determinante nella selezione sia del vincitore che dei finalisti chiamati a contendersi il premio e a far crescere la cultura della paella nel mondo.

La World Paella Day Cup è una delle più potenti azioni di promozione gastronomica sia all’interno che all’esterno della Spagna. L’iniziativa continua ad essere realizzata grazie al sostegno di diversi enti pubblici spagnoli come: Turespaña, Turisme Comunitat Valenciana, il Patronato de Turismo de la Diputación de Valencia, l’Ayuntamiento de València e la Fundación Visit València. Oltre alla collaborazione del D.O. Arroz de Valencia, di Wikipaella, della Federación de Hosteleria de Valencia e del Concurso de Paella Valenciana de Sueca.