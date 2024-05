Dopo 3 lunghi giorni di agonia, è morta la 32enne travolta da una moto

Ha vissuto un’agonia di 3 lunghi giorni la 32enne che lo scorso venerdì 17 maggio, è stata travolta da una moto mentre attraversava la strada. Purtroppo le sue condizioni sono apparse molto gravi sin da subito e nonostante i tentativi dei medici di tenerla in vita, per lei non c’è stato più nulla da fare.

Sull’accaduto al momento stanno lavorando le forze dell’ordine, anche per capire cosa è successo e soprattutto se il sinistro si sarebbe potuto evitare. Ora saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete sul caso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 9.05, di venerdì 17 maggio. Precisamente lungo via Delle Repubbliche Marinare, che si trova nella città di Napoli. La giovane, di origini cinesi, forse era uscita da casa da poco per fare le sue solite commissioni e per lei fino a quel momento tutto stava procedendo normalmente.

Quando all’improvviso, per cause che al momento sono al vaglio delle forze dell’ordine, un ragazzo di 27 anni, che era alla guida della sua moto Honda, l’ha travolta. Da ciò che è emerso la giovane sembrerebbe che stava cercando di attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali.

Il decesso della 32enne dopo che il ragazzo l’ha investita

Le condizioni della vittima sono apparse disperate sin da subito. Infatti lo stesso ragazzo ed anche diversi presenti, hanno chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Tutti, vista la gravità dell’accaduto, sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti.

I medici hanno disposto per la ragazza il tempestivo trasporto all’ospedale del Mare, dove hanno cercato di fare il possibile per cercare di salvarle la vita. Però è nel pomeriggio di lunedì 20 maggio, dopo tre lunghi giorni di agonia, che non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

