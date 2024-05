“Ogni respiro che mi rimarrà, sarà l’aria che avrei voluto darti”, lo strazio del papà di Michela Lazzaretti

Lo strazio di un papà che ha perso la sua bambina e che ora non riesce a credere che non potrà più abbracciarla. Michela Lazzaretti ha perso la vita a soli 25 anni in un drammatico sinistro stradale la scorsa domenica. L’uomo ha pubblicato un commovente post sui social network per renderle omaggio.

Erano le 19:30 di domenica 19 maggio, quando Michela Lazzaretti si trova a bordo di una Chevrolet Matiz, insieme ad una sua amica, per le strade di Savignano sul Rubicone, un comune italiano in provincia di Forlì-Cesena, in Emilia-Romagna.

La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara, il mezzo ha iniziato a sbandare e le due giovani si sono schiantate contro un terrapieno, per poi finire nel fiume. L’amica è riuscita a liberarsi e a mettersi in salvo, ma Michela è rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per la 25enne era già troppo tardi.

Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per aiutarla, sono stati costretti a dichiarare il suo straziante decesso. Non è chiaro cosa abbia portato le due ragazze a perdere il controllo del mezzo, così non è chiaro perché la giovane deceduta non sia riuscita a liberarsi dalla cintura di sicurezza e ad uscire dalla vettura, come invece ha fatto la sua amica. La prima ipotesi è che Michela abbia perso conoscenza dopo il violento impatto contro il terrapieno.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha scosso l’intera comunità e tutti coloro che conoscevano la 25enne. Numerosi i post di addio comparsi sui social negli ultimi giorni, pubblicati da amici e parenti che hanno voluto ricordarla e salutarla per l’ultima volta. Tra questi, quello più straziante è proprio quello del suo papà. Un genitore devastato, che darebbe la sua stessa vita pur di riportare indietro la sua “bambina”.