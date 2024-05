suo papà è stato investito e ucciso da un’auto

Una tragedia immane si è consumata nella giornata di ieri tra le strade di Montepulciano. Un uomo di 75 anni sarebbe stato investito da un’auto ed è morto praticamente sul colpo per i gravi traumi riportati nell’impatto. La vittima si chiamava Ilvo Bianconi ed era il papà di Francesco Bianconi, musicista e leader dei Baustelle, bad italiana molto seguita e amata.

Credit: francesco_bianconi_official – Instagram

Un’altra tragedia stradale, l’ennesima, è capitata nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio a Montepulciano, piccolo comune dell’entroterra toscano della provincia di Siena. Un uomo di 75 anni è stato investito da un’automobile ed ha perso la vita praticamente sul colpo per i gravi traumi riportati nello schianto che è avvenuto nei pressi dell’incrocio per San Biagio.

Il luogo dell’incidente

La vittima si chiamava Ilvo Bianconi ed era residente ad Abbadia di Montepulciano, a pochi chilometri di distanza dal luogo del dramma. Era da poco uscito da un negozio di frutta e verdura ed era a piedi, quando una Renault Megane pare che lo abbia travolto in pieno.

Sul posto, allertati dallo stesso automobilista, sono subito arrivati i soccorritori medici, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 75enne. A parte l’automobilista, non ci sono stati altri testimoni, ma la dinamica di quanto accaduto sembrerebbe piuttosto chiara. Lo stesso uomo che era alla guida della vettura è stato sottoposto ai test dell’alcool e di stupefacenti, che però hanno dato esito negativo.

Credit: francesco_bianconi_official – Instagram

C’è grande sgomento in tutta la zona, poiché il signor Ilvo era noto per essere il papà di Francesco Bianconi, famoso musicista e leader della band dei Baustelle, nota e amata in tutto il panorama musicale nazionale e non.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, che prima di intraprendere la carriera politica aveva fatto parte dei Baustelle fin dal loro esordio, nei primi anni 2000.