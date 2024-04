Il colore delle nostre urine ci dice molto sulla nostra salute: quando dobbiamo preoccuparci

Conosciamo davvero il nostro corpo? Scopriamo insieme quando il colore delle nostre urine ci deve far preoccupare

Prendersi cura del nostro corpo non vuol dire solo curare l’aspetto esteriore, ma anche quello interiore. Infatti tenere sotto controlla la nostra salute è di fondamentale importanza. Sottoponendosi a controlli regolari si possono prevenire problemi molto più importanti. La prevenzione è di fondamentale importanza nella vita di tutti noi. Quindi è opportuno saper riconoscere alcuni piccoli segnali che possono aiutarci a capire se qualcosa nel nostro corpo sta cambiando. Ad esempio il colore delle nostre urine ci può dire molto sul nostro stato di salute.

Provetta con urina

L’urina è il prodotto finale della escrezione del rene, attraverso la quale vengono eliminate le principali scorie del nostro organismo. Infatti, le nostre urine si modificano in base a ciò che mangiamo, beviamo e ai farmaci o gli integratori che assumiamo. Ma è possibile capire quando qualcosa non va nel nostro organismo? Si, attraverso l’osservazione della nostra urina potremmo capire se ci sono infezioni o altre patologie in atto.

Urine con diversi colori

Il colore normale delle urine è il giallo paglierino, ma queste possono avere diverse tonalità che vanno dal giallo chiaro ad un colore ambra intenso. Solitamente l’odore della nostra urini è delicato, ma anche in questo caso alcuni fattori possono influenzarlo. In alcune circostanze, il cambio di colore o odore delle nostre urine potrebbe essere dato da una situazione temporanea e non patologica. Ma, vediamo nel dettaglio le diverse presentazioni.

Trasparente: alto livello di idratazione, che può portare anche ad una iperidratazione. In tale condizione, gli elettroliti fondamentali per il nostro organismo risultano eccessivamente diluiti; Giallo chiaro o paglierino: idratazione ottimale; Giallo scuro o ambrato: scarsa idratazione; Marrone: idratazione insufficiente che può portare a disidratazione. In questa circostanza si assiste ad un calo delle prestazioni fisiche e cognitive. Se l’idratazione è corretta, questo colore potrebbe essere un campanello di allarme per problemi epatici o altre patologie; Blu o verde: alcuni farmaci possono modificare il colore delle nostre urine in modo davvero significativo. Anche i coloranti contenuti in alcune bevande o cibi possono portare un’urina blu o verde; Rosa o rossa: in alcuni casi alcuni alimenti come le barbabietole possono conferire alle urine un colore tra il rosso ed il rosa. Ma questo colore potrebbe anche significare che ci troviamo di fronte ad una ematuria, ossia sangue nelle urine. Questa è un campanello di allarme sia per le infezioni del tratto urinario, che per altre patologie più importanti; Giallo vibrante: Tutte le vitamine del gruppo B possono conferire alle urine un colore molto acceso. Questo effetto, anche se innocui, fa capire come la dieta e gli integratori possano influire sul nostro corpo.

Test rapido urine

L’odore delle nostre urine può cambiare in base agli alimenti o ai farmaci che assumiamo. Ad esempio dopo aver ingerito asparagi, spinaci, caffè ed alcuni tipi di pesce, la nostra urina potrebbe avere un odore molto particolare. Anche le infezioni urinarie modificano l’odore delle nostre urine.

Provetta urine

In ogni caso, è opportuno consultare il proprio medico, soprattutto se si ha il sospetto che qualcosa nel nostro corpo stia cambiando. La prevenzione è il mezzo principale per stare bene, dunque uno stile di vita sano, correlato con una buona dieta e un’attività fisica, possono aiutarci a prevenire, curare e migliorare il nostro stato di salute.