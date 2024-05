La vera Martha di Baby Reindeer attacca Richard Gadd: “Sono io la vittima”

La mini serie Baby Reindeer è diventata un fenomeno mondiale (e se avete Netflix vi consiglio di recuperarla) e in questi giorni ha fatto molto rumore l’intervista che la “vera Martha” avrebbe rilasciato al Daily Mail.

Come già sappiamo, infatti, il regista e protagonista della serie, Richard Gadd, ha basato Baby Reindeer su una storia vera raccontando della sua vera stalker che nella finzione ha chiamato “Martha” per garantirle la privacy. Purtroppo però, nonostante gli appelli del diretto interessato, “per favore smettetela di speculare sulla vera identità dei personaggi, non è questo il punto del nostro show“; i fan della serie hanno indagato e avrebbero risalito alla vera identità di tutti i personaggi.

La “vera Martha” di Baby Reindeer attacca Richard Gadd: “Sono io la vera vittima”

Per questo motivo la “vera Martha” ha deciso di rilasciare un’intervista e di puntare il dito contro la produzione dello show affermando di essere stata lei la vera vittima della storia.

“Sono io la vittima qui, non Richard Gadd. Ho ricevuto minacce di morte a causa del suo spettacolo nonostante il fatto che molte delle cose che ha affermato non siano vere. […] Sono stata in compagnia di Richard Gadd in alcune occasioni, ma non l’ho perseguitato come sostiene. La sua storia è che questa è una grave intrusione nella mia privacy. Non lo vedo da 12 anni. Ho letto che aveva scritto quello spettacolo quattro o cinque anni fa e ho pensato: ‘Oh mio Dio’. Questo fine settimana ho cercato su Google e le storie su Richard Gadd e Baby Reindeer erano ovunque”.

La donna si è poi lamentata di Jessica Gunning, attrice scelta da Richard Gadd per interpretare il personaggio di Martha, questo perché secondo lei non le somiglierebbe affatto.

Chissà se il messaggio inviato al Daily Mail si concludeva con “sent from my iPhone”.