Caprarica spegne l’ottimismo su Kate, come sta la principessa

Dal Regno Unito arrivano voci diametralmente opposte sulla salute di Kate Middleton. A fare un po’ di chiarezza e a spiegare quali rumor sono “creati ad arte” c’ha pensato l’esperto della famiglia reale, Antonio Caprarica. Lo scrittore e giornalista ieri è stato ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 e ha parlato proprio della principessa del Galles.

Pare che Kate abbia cancellato tutti gli impegni pubblici del 2024 e che quindi fino all’anno prossimo non la vedremo più in giro. Questo ha scatenato i tabloid inglesi e c’è chi dice che le condizioni della donna siano gravissime e che la royal family stia facendo di tutto per nasconderle. Vittorio Sabadin, uno dei principali esperti dei reali inglesi all’Adnkronos ha detto: “Della principessa del Galles non sappiamo più nulla, possiamo solo intuire che sta molto, molto male“. Il Daily Mail e Vanity Fair invece hanno parlato con “fonti vicine alla famiglia reale” che avrebbero assicurato che Kate sta meglio e che appena potrà riprenderà il suo ruolo.

Caprarica però a Pomeriggio 5 ha messo in dubbio le voci che parlano di ripresa. Secondo lo scrittore de La Fine dell’Inghilterra sarebbero state proprio le fonti legate ai Windsor a esagerare con l’ottimismo, per cercare di mitigare la situazione: “Questa ventata di ottimismo pare diffusa ad arte da royal watcher vicini alla famiglia reale, che sono interessati a dare sensazioni molto più positive di quella che purtroppo invece è la realtà. Poi naturalmente ci sono le voci che descrivono una situazione estremamente allarmante e grave. Io sarei per fare attenzione su altro. Primo, rispettiamo la riservatezza di questa donna che sta lottando in modo drammatico con una situazione e malattia molto seria. Ci dirà lei quando starà meglio. Secondo, il dato oggettivo è che noi non la vedremo in pubblico ancora per mesi, questa è una notizia e non sono rumor“.

David Clews UNN

So Kate Middleton won’t be seen in public for the rest of 2024.

Will she ever be seen in public again…?

Doubtful sadly.

Once again we exposed the lies and the cover up, they can’t continue with this forever. pic.twitter.com/DfCs6NLnRB

— Selwyn Gold (@SelwnGold12814) May 25, 2024