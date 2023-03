Chi è il vip che dopo essere stato eliminato dal Cantante Mascherato ha imprecato tantissimo

L’insider che nella giornata di ieri ha parlato con MowMag rivelando alcuni aneddoti su Il Cantante Mascherato (“compriamo le maschere su Amazon“) ha rivelato ulteriori cose sui vip concorrenti. Lo ha fatto sempre a Grazia Sambruna che ha garantito che la persona ha lavorato proprio per il programma.

“Se ho assistito a qualche sbrocco dietro le quinte fra i mascherati? Devo dire che la maggior parte di loro è sempre stata fin troppo educata. Anche perché non c’era possibilità di ritirarsi. Il contratto che firmano, in estrema sintesi, dice: “Muori qua dentro? Fatti tuoi”. E poi c’è la penale, ovviamente. Pensa che alcuni si sono ritrovati ad aspettare dietro al palco mezz’ore su mezz’ore ingabbiati in una maschera di gommapiuma che di base ha una temperatura media di 28 gradi. Con il mini-ventilatorino del cinese sparato sulla retina. Non è una situazione che porta a tirar fuori il meglio di sé”.

Il vip che ha dato il peggio di sé

A domanda diretta “E nessuno ha mai dato il peggio?“, l’insider ha rivelato chi è stato il vip che lo ha fatto.

“Guarda, alla fine abbiamo assistito solo a reazioni del tutto comprensibili. Katia Ricciarelli, per esempio, quando è stata eliminata ha imprecato tantissimo. Più che imprecato, a dire il vero. E tutto lo staff ha esultato come fosse il goal di Grosso ai Mondiali 2006. Lei aveva difficoltà con il suo costume da Giraffa, poverina. Oltre a crearle irritazioni al viso, pensa che nella parte inferiore, molto ampia, in quella gonna fatta di ventagli, si infilavano ogni due per tre ragazze per sistemarle l’armatura in filo di alluminio spesso in cui era costretta. Una tortura. Impensabile piazzare lì dentro proprio lei che, tra l’altro, ha anche un’età”.

Albano, invece, sarebbe stato entusiasta di vestire i panni del Leone.

“Albano era preso benissimo, è sempre stato fin troppo ed entusiasta. Per quanto pure lui fosse ingabbiato in un’armatura da rugby micidiale. Ci metteva le mezz’ore a entrarci. Comunque, ci ha fatto troppo ridere perché ha letteralmente “stalkerato” il ragazzo che lo seguiva per ricordargli di fargli fare la copia del costume del Leone. E pensa che l’anno dopo, per accettare di tornare a cantare durante una puntata, ha fatto mettere nel contratto che gli avrebbero dovuto dare tutto il costume. Lo voleva per il suo museo personale”.

Al momento né Milly Carlucci né lo staff de Il Cantante Mascherato ha deciso di rispondere a tali dichiarazioni.