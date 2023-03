Benedetta Vari e i baci con Mattia Zenzola, ma lei è fidanzata

Mattia Zenzola e Benedetta Vari hanno di nuovo ballato insieme nel corso della seconda puntata di Amici e lo hanno fatto danzando un tango sulle note di Epoca di Gotan Project.

Mattia in questo passo a due con Benedetta riuscirà a conquistare il secondo decisivo e vincere così la terza partita? #Amici22 pic.twitter.com/80Yeso0SBX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 25, 2023

Durante la coreografia i due si sono scambiati un paio di baci a stampo per esigenze sceniche e la stessa Arisa, al termine della performance, ha ironizzato: “Questa è la serata dei baci“. Nonostante i baci e la passione messa Cristiano Malgioglio li ha bocciati: “Nel tango ci vuole sensualità e passione e voi non me l’avete trasmessa“; mentre sono stati promossi sia da Giuseppe Giofrè che da Michele Bravi.

I baci fra i due però sono stati dati esclusivamente per esigenze coreografiche, dato che Benedetta Vari è felicemente fidanzata con un ragazzo che si chiama Simone.

Benedetta Vari, il suo fidanzato si chiama Simone e ha già un figlio da una precedente storia

Simone è già noto ai fan di Amici perché Benedetta quando è entrata in Casetta ha raccontato la sua storia.