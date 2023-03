Manila Nazzaro, il particolare piano di Lorenzo per riconquistarla

Mesi di rumor e la settimana scorsa Manila Nazzaro ha confermato la rottura con Lorenzo Amoruso. Dopo sei anni d’amore la Miss Italia ha deciso di mettere la parola fine alla sua relazione con l’ex calciatore. Da Silvia Toffanin, Manila ha spiegato come mai è finita con Lorenzo.

“Sì quello che avete letto è vero. Non sto più insieme a Lorenzo. Dopo molti mesi di discussioni, che partivano anche per cose futili, mi guardo accanto e non ho più trovato nessuno. Non c’era più progettualità comune, da una passeggiata insieme al grande progetto del matrimonio. Non avvertivo più stima e orgoglio da parte sua. Le modalità con cui comunicavamo non erano più giuste, non c’era dolcezza e ascolto, cose a cui do molta importanza. Pensavo che Lorenzo sarebbe diventato mio marito, che sarebbe stato presente anche per loro. Adesso ho bisogno di riprendere in mano la mia vita, anche se il pensiero più doloroso è proprio quello di dover ricominciare da capo”.

Manila Nazzaro e il piano di Lorenzo: i rumor su L’Isola dei Famosi.

Stando a quello che una fonte anonima ha rivelato a Di Più Tv, Lorenzo Amoruso starebbe vivendo un periodo molto difficile proprio per la rottura dalla sua ex. L’uomo però non ha intenzione di rimanere con le mani in mano. Secondo i rumor riportati dal settimanale Amoruso avrebbe un piano per riconquistare la Nazzaro: “Lorenzo Amoruso vorrebbe andare all’Isola dei Famosi per riconquistare la sua Manila da lontano e ribadire di fronte alle telecamere l’amore per lei. Per Lorenzo nulla ancora è perduto“.

Purtroppo è difficile che l’ex gieffina cambi idea, perché proprio a Verissimo ha dichiarato: “Se lui ha provato a ricercarmi in questo periodo? Questo non è il momento, quando arrivo a un punto per me è un non ritorno. Questo è quello che ho deciso“.