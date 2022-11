Chanel Totti cita Elenoire Feruzzi e pubblica il video

E poi arriva il crossover che non ti aspetti, quello tra Chanel Totti ed Elenoire Ferruzzi (roba da multiverso). La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è attivissima su Tik Tok dove segue tutti i trend e ogni tanto manda qualche shade grazie ad audio ad hoc. Ed è proprio quello che la 15enne ha fatto qualche giorno fa. Sul suo profilo Tik Tok la ragazza ha caricato una clip con il famosissimo audio di Elenoire Ferruzzi: “Perché io non voglio assomigliare alle facce di M come le vostre! Che continuate a ripetere ‘naturale sì, naturale, io sono naturale’. E si vede che siete naturali, che fate ca**re al ca***“. L’ironia l’ha presa tutta dalla mamma. Io sono sicuro che quando Chanel Totti crescerà saprà regalarci soddisfazioni, magari anche in tv come Ilary.

Non solo Chanel Totti tra le fan di Elenoire Ferruzzi.

A quanto pare la Ferruzzi va forte tra le figlie d’arte. Lo scorso settembre infatti Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso) ha pubblicato su Tik Tok un video dedicato ad Elenoire. Nella clip in questione la ragazza si è rivolta ad Alfonso Signorini: “E questa qui sono io che prego Alfonso Signorini di richiamarmi per fare il Grande Fratello Vip ora che ho visto che c’è anche la mia regina Elenoire Ferruzzi” (notare come Jasmine abbia scritto RIchiamarmi).

Giusto il tempo di aspettare i 18 anni di Chanel Totti e poi ecco tre nomi pronti per il GF Vip 10: Chanel, Jasmine Carrisi e il ritorno di Elenoire Ferruzzi. Praticamente un remake di AHS Coven, la suprema con le nuove leve…