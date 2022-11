Paola Barale ringrazia Madonna: “Se non fosse per lei sarei un’insegnante”

Tra i giovani della generazione X potrebbe non essere famosissima, ma per noi millennials Paola Barale è stata un’icona della tv ed è tutt’ora un grande personaggio con ancora tanto da dare alla televisione (e l’ha dimostrato anche a Ballando con le Stelle). Prima de La Ruota della Fortuna e Buona Domenica, Paola Barale si guadagnava da vivere come sosia di Madonna e vista la straordinaria somiglianza riusciva a guadagnare benissimo. Proprio di questo la conduttrice e showgirl ha parlato nella sua intervista rilasciata al Corriere della Sera. Paola ha svelato che se non fosse stato per la regina del pop sarebbe diventata un’insegnante di ginnastica.

“Certo che ricordo i tempi in cui facevo la sosia di Madonna. Non mi ci rivedevo ma mi è servito tantissimo. Se non fosse esistita Madonna oggi sarei un’insegnante di ginnastica. Lei ai tempi era unica, senza considerare che ballava benissimo. Non era facile per me ma l’ho fatto perché all’epoca mia mamma mi dava 5mila lire di mancia a settimana mentre per fare Madonna mi davano un milione a sera.

Chi mi ha fatto notare all’inizio la nostra somiglianza? Me lo dicevano un po’ tutti e in effetti era vero. Bastava mettermi un rossetto rosso e diventavo lei. Grazie a questo lavoro ho preso il mio primo aereo. Mi ritrovavo con gli altri sosia, quelli di Michael Jackson, Grace Jones, eravamo un gruppo. Mia mamma mi cuciva i costumi. Ma una volta un imprenditore di Parigi, fan di Madonna, mi ha chiamata per uscire da una torta. E lì ho detto basta, non ce la posso più fare.

Poi dopo arrivò la televisione. Credo che anche Mike Bongiorno mi avesse scelta per via di questa somiglianza… però con lui ho iniziato ad essere Paola”.