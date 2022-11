Luciano Punzo e Antonino Spinalbese usano il termine con la M

Il linguaggio al Grande Fratello Vip è stato spesso al centro di numerose polemiche. Parole offensive come la F-Word, la N-Word e la M-Word in passato sono state punite con richiami ufficiali e grosse tirate d’orecchie. Purtroppo anche quest’anno ben due concorrenti sono scivolati nell’usare un termine dispregiativo e questo non può essere tollerato. Ad averlo detto sono stati Luciano Punzo e Antonino Spinalbese ed entrambi hanno pronunciato ‘mongo***e’ in maniera dispregiativa.

Un paio di edizioni fa, quando a dire la medesima parola è stata Selvaggia Roma, è intervenuta addirittura l’Associazione nazionale delle persone con sindrome di Down, che ha chiesto che venissero presi provvedimenti contro la ragazza. Coor Down all’epoca ha anche fatto un appello per un uso più attento delle parole, così da evitare l’utilizzo di un linguaggio discriminatorio all’interno della casa del GF Vip.

“Al Grande Fratello di nuovo viene usata la parola “mong*loide” con intento spregiativo e offensivo per le persone con sindrome di Down. – si legge sul profilo Twitter dell’associazione – Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio”.

Al @GrandeFratello di nuovo viene usata la parola “mongoloide” con intento spregiativo e offensivo per le persone con #sindromediDown Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio!#gfvip @alfosignorini pic.twitter.com/0zma9wQpQj — CoorDown (@coordown) November 15, 2020

Luciano Punzo e Antonino Spinalbese, i due video incriminati

Antonino: “Ma manco i mongoloidi”

Salatino: “NO”

e Antonino poi si inventa una scusa. GIÀ È IMBARAZZANTE DI SUO, IN PIÙ CON QUESTE USCITE DI CATTIVO GUSTO CHE FA LO È ANCORA DI PIÙ #gfvip pic.twitter.com/HMZvQHLCRV — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 28, 2022