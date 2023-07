Teo Mammucari verso la giuria di Ballando, in passato litigò con Selvaggia Lucarelli

La giuria di Ballando con le Stelle sembrava chiusa da un pezzo eppure oggi, sabato 29 luglio, il colpo di scena: Teo Mammucari sarebbe in trattativa per sedere dietro al bancone. Ad annunciarlo è stato TvBlog che ha così scritto:

“Stando a quanto ci risulta nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti tra il popolare conduttore romano e il gruppo che lavora con Milly Carlucci alla trasmissione del sabato sera di Rai1. In base alle indiscrezioni in nostro possesso, sarebbe in corso una trattativa che, in caso di esito fortunato, porterebbe Teo Mammuccari a Ballando Con Le Stelle non come concorrente bensì con altro ruolo, probabilmente all’interno della giuria la cui composizione ufficialmente non è stata ancora confermata”.