Carlos Maria Corona spiazza suo padre e fa una confessione sulla Moric

Dopo la chiusura del suo profilo Instagram, per molto tempo di Carlos Maria Corona abbiamo saputo solo quello che dicevano i suoi genitori, ma adesso il 21enne è tornato a parlare davanti ad una telecamera. Ospite del podcast Gurulandia, il ragazzo ha cercato di spiegare il suo rapporto con il padre, Fabrizio.

“Mio papà pensa al lavoro quasi 24 ore su 24, dorme proprio perché deve. Il lavoro per lui è un rifugio e lo è stato soprattutto in carcere. Lui però adesso dovrebbe fare anche altre cose, magari dedicarsi anche alle cose che gli piacciono, ad altre attività. Se mi è mancata la figura di mio padre? Lui l’ho vissuto, ma non con costanza. Quando c’era però sentivo la sua presenza. Lui mi ha sempre fatto tante cose. Mi ha portato in tanti posti e a me piaceva uscire e stare con lui. Il padre che mi dà le regole lo sto vivendo ultimamente. Lui vuole darmi un’organizzazione nella vita, perché io sono uno un po’ pigro. Io però faccio fatica a chiedere aiuto alle persone perché tengo tutto dentro, sono molto introverso. Dovrei imparare a lasciarmi andare e ad essere più spontaneo. Certe volte mi faccio prendere da schemi che mi portano a fare cose che io programmo. Dovrei imparare quindi a sbloccarmi, non solo con gli amici e i miei genitori, ma con tutti. Spero di migliorare e di diventare una persona più spigliata. Poi sono un po’ troppo severo con me stesso”.

Carlos Maria Corona “la domanda da non fare mai a un figlio”.

Prima della fine dell’ultima puntata di Gurulandia, Fabrizio ha chiesto a Carlos Maria Corona: “Ti faccio la domanda che un genitore non dovrebbe mai fare a un figlio: vuoi più bene a me o alla mamma?“. Il giovane c’ha pensato un po’ e poi ha risposto: “Una delle mie prime parole è stata papà, però penso di volere più bene alla mamma. Perché con la mamma io ho un rapporto…a mio papà voglio tantissimo bene, però mia madre è più dolce. […] la differenza del tempo che passo con mia mamma e mio padre? Lei è più tranquilla e accondiscendente, con lei faccio come voglio. Con mio padre devo stare più concentrato e attivo“.

Questa è la faccia di Fabrizio alla frase “penso di volere più bene alla mamma”…