Juliana Moreira delusa dopo L’Isola: “Vi rendete conto cosa fate?”

Artur Dainese è abbonato ai televoti e ieri sera ne ha superato un altro contro Karina, Linda, Matilde e Stoppa. Dopo l’ennesimo salvataggio del modello ucraino, sui social è intervenuta Juliana Moreira, che se l’è presa con Artur e ha anche palesato le sue perplessità sui motivi per cui il pubblico lo supporta.

“Per me è un no. Sono d’accordo con Sonia Bruganelli, Dario Maltese e Greta, ma anche tutti gli altri. Ma com’è possibile che lui vada avanti? No, io dico no. Ma voi che votate e che usate il televoto, ma vi rendete conto chi state mandando avanti? Mandate avanti una persona che ha fatto di tutto e di più. Cioè, io dico no, no e no, non sono d’accordo”.

Le critiche di Juliana Moreira si aggiungono a quelle degli opinionisti, della conduttrice, dei naufraghi e degli ex concorrenti, in pratica ieri sera Artur è stato messo sul patibolo. Che Dainese sia un furbetto, faccia strategie e che probabilmente ci sia anche lui dietro al furto del cibo mi sembra chiaro, ma tutto questo è funzionale a un reality, soprattutto se in affanno al 12%. Anzi, direi che per essere un ‘professionista’ dei reality Artur poteva fare un po’ di più, mollare il freno a mano, soprattutto quando viene attaccato da ogni fronte. perchè ripetiamolo in coro: L’Isola non è Giochi Senza Frontiere o un programma sui valori cristiani in onda su Tv 2000.

Juliana Moreira su Artur e Khady: le parole a casa Sdl.

“Per me proprio no è Artur, lo trovo scorretto, falso, non merita la vittoria. Poi i miei amici mi hanno scritto parlandomi male di Khady, che è molto fumantina, passa dalla ragione al torto. I ritiri? Ci sono perché è veramente tosta, è difficile superare i limiti che hai e le difficoltà che trovi stando lì, non è da tutti, Penso che ognuno ha una missione dentro, una battaglia, un qualcosa di personale da cambiare. Ovviamente il mio preferito è mio marito, ma se devo andare per meriti dopo di lui Samuel. Un altro papabile vincitore secondo me è Aras, oppure Matilde. Ero preoccupata per questa clip che hanno mandato, dove Greta diceva a Edo: “Ma hai deciso, vai a farti vedere?”. Si parlava di una ustione e la produzione aveva accennato a qualche problema alle mani anche un’altra volta. Sapendo che si nasconde ogni volta che si fa male, quando ha detto “si vedono i muscoli”, mi sono preoccupata. A volte la gente sui social ci attacca così tanto senza sapere. Io sono fumantina quando uno dice che Edo è lì a non fare niente, che ha solo fatto il fuoco. Si è ustionato 5 volte, è molto più debilitato. Sapendo queste cose, quando vedo certi commenti vado fuori di cervello”.