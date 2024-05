Direttore Rai su Matano e La Vita in Diretta: “A settembre si agitava”

La Vita in Diretta da almeno tre anni continua ad essere il programma leader nella sua fascia oraria, eppure anche con questi grandi risultati Alberto Matano ha le sue insicurezze. A rivelarlo è stato Angelo Mellone, il direttore dell’intrattenimento Day Time della Rai. Ieri proprio a La Vita in Diretta, Mellone ha ringraziato Matano e ha raccontato che il conduttore lo scorso settembre era agitato, ma che lui l’ha rassicurato dicendo che quest’anno avrebbe fatto anche meglio del passato ed in effetti così è stato. Ieri ad esempio La Vita in Diretta ha fatto il 6,7% di share in più del suo competitor (che non brilla affatto per gli ascolti) “nell’altro luogo”.

“Io ho una proposta per Alessandra Celentano. Cortesemente se a settembre ti prendi un paio di settimane, così facciamo un po’ di addestramento conduttori. Mi aiuti così a metterli un po’ in riga perché sono un po’ discoli. Però pur essendo discoli, tutti poi con le loro grandi personalità, celebriamo oggi, con due giorni di anticipo, una grande stagione televisiva. – ha continuato il direttore del daytime della Rai – E siamo qui con il padrone di casa de La Vita In Diretta… a proposito, adesso dì che non te l’avevo detto… Perché dovete sapere una cosa. Matano è un ragazzone, ma ogni tanto ha anche le sue fragilità, ha il suo cuore tenero e il bambino dentro. E devo dire che a settembre si agitava. Io quando lo vedevo agitarsi gli ho detto ‘tranquillo che farai ancora meglio dell’anno scorso’. Così è accaduto e quindi tanti applausi per com’è andata, complimenti a te e alla tua squadra. Quindi davvero complimenti, perché è stata un’annata bellissima. Buona continuazione a tutti voi”.

Qualcosa mi dice che il prossimo settembre Matano si agiterà un po’ meno (salvo colpi di scena).