Chi è stato eliminato ad Amici: “Era in hotel fuori dagli studi” – i rumor

Giovedì scorso è stata registrata la settima puntata del serale di Amici 23 e dopo tre manche sono finiti al ballottaggio Dustin, Mida e Martina Giovannini, il ballerino però è stato salvato, lasciando a rischio i due cantanti. Come sempre Maria De Filippi ha annunciato chi è stato eliminato nel segreto della casetta, ma sui social stanno già circolando dei rumor.

Deianira Marzano poco fa ha condiviso su Instagram il commento di una fan di Amici: “Chi è stato eliminato? Ragazzi è uscito Mida e direi anche finalmente. Era nella hall di un noto hotel davanti agli studi del programma“. Su Twitter invece qualcuno ha fatto notare che gli amici di Mida hanno pubblicato un video su TikTok in cui fanno intendere che il cantante sia ancora nella scuola mariana.

Ma rumor a parte, molti telespettatori del talent sono convinti che ad abbandonare la scuola sarà Mida, perché nel daytime di ieri hanno dato molto spazio al ragazzo (e quindi?). Mida infatti ieri ha fatto delle confessioni a Lorella Cuccarini ed è anche scoppiato a piangere.

“Mi sento un po’ l’ultima ruota del carro, non sto bene, ho paura e tanta ansia. Sento i giudizi che sto ricevendo e non sto bene. Ogni volta che faccio un punto è sempre un po’ perché l’altro non è stato bravo. Ci metto la vita in questo lavoro, sono dieci anni che mi impegno. Ho giocato tutto per essere qui. Pensare di veder svanire il sogno della finale mi fa crollare. Non sarei soddisfatto ad uscire prima. Sento di avere le potenzialità di poterci arrivare, ma ho terrore di non farcela e questo mi spezza. So che quest’ansia mi toglie la gioia di questo percorso. Non arrivare in finale sarebbe per me come il ripetersi di altri insuccessi che ho avuto. Come quando pensavo di poter arrivare tra i giovani di Sanremo e non è successo. Per me è stato devastante, io c’avevo lavorato così tanto e tutti si aspettavano che ci riuscissi”.