Cantante famoso rifiuta l’invito di Fiorello a Viva Rai 2

Viva Rai Due di Fiorello è stato l’esperimento più riuscito della stagione televisiva che si è appena conclusa. Nella trasmissione di Rai Due sono passati ospiti di ogni tipo, da Giorgia e Annalisa ad Amadeus. Un famosissimo cantante però non è riuscito a presentarsi nel nuovo programma mattutino.

Il cantante che Fiorello non è riuscito a portare a Viva Rai Due.

Ieri una fan di Mengoni ha scritto su Twitter: “Possibile che Marco Mengoni non abbia accettato un invito di Fiorello a Viva Rai 2? E per quale motivo poi? Poi come mai? Dai, diteci se ci sarà o se a questo punto dobbiamo rinunciarci“.

Fiorello ha spiegato che ha provato tutto l’anno a portare Marco Mengoni nel suo programma, ma ha aggiunto che non è facile alzarsi alle 5 del mattino: “Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… quindi noi capiamo“. Orari a parte va specificato che tra il Festival di Sanremo, il tour europeo e l’Eurovision Song Contest, questo 2023 è stato pieno di impegni per il cantante di Ti Ho Voluto Bene Veramente.

Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… quindi capiamo. @latarma — Rosario Fiorello (@Fiorello) June 5, 2023

Viva Rai Due torna a settembre?

La scorsa settimana Fiorello ha scherzato sul possibile comeback di Viva Rai Due: “Ormai manca poco all’ultima puntata. Siamo alla volata finale – ha dichiarato il conduttore la scorsa settimana – ora il nodo è: ‘va rifatto l’anno prossimo o no?’. Se lo rifai ti dicono ‘fate sempre la stessa cosa’, se non lo rifai ti dicono ‘lo dovete rifare’. Siamo in crisi d’identità. Ci penserò tutto agosto. Quindi a chi ci chiede se torneremo rispondiamo che ancora non si sa, vedremo, ve lo diremo prossimamente e non adesso”. Nonostante l’ironia è quasi certo che Viva Rai Due tornerà nella prossima stagione tv. Visti gli ottimi risultati è impossibile pensare che la rete rinunci ad un programma che è stato accolto così bene dal pubblico“.