Shannen Doherty parla del suo cancro: “Metastasi al cervello, paura e confusione”

Nel 2015 Shannen Doherty ha rivelato di avere il cancro, due anni dopo però l’attrice di Streghe ha svelato di aver vinto la sua battaglia. Purtroppo tre anni fa la star di Hollywood è tornata sui social con una brutta notizia: “Non avrei mai voluto fare un annuncio del genere. Purtroppo il cancro è tornato ed è al quarto stadio. A dire la verità non penso di aver metabolizzato la situazione. Ho paura e ci sono giorni in cui mi chiedo perché sta succedendo a me. Poi però mi dico ‘e chi altro lo merita? Nessuno!’. Quando l’ho scoperto ho pensato a come lo avrei detto a mia madre e a mio marito“.

L’attrice di Beverly Hills a fine 2021 ha confessato di sognare un 2022 insieme al marito, agli amici e alla madre: “Se potessi davvero sognare cosa vorrei accadesse nel 202? Vorrei solo ancora più ricerca e una progressione per quanto riguarda le cure per il cancro. Questo è il mio desiderio assoluto, perché anche se mi sento bene, non posso dimenticare di averlo ancora e al quarto stadio. Spero che la mia salute continui ad essere stabile. E quindi di poter continuare il rapporto con mio marito, mia madre e i miei amici“. Il 2022 Shannen Doherty l’ha passato con il marito, ma purtroppo i due hanno divorziato lo scorso aprile.

Shannen Doherty: “Metastasi al cervello, paura e confusione, questo può essere il cancro”.

Oggi la Doherty ha aggiornato sulle sue condizioni ed ha rivelato che a gennaio le è stata trovata una metastasi al cervello. La 52enne ha anche allegato un video in cui fa la tac, perché ha detto che non vuole nascondere come sta affrontando questo percorso: “Il 5 gennaio la mia tac ha mostrato metastasi nel mio cervello. Il video di ieri mostrava il processo per adattarsi alla maschera che si indossa durante le radiazioni al cervello. Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia paura in questa clip è evidente. Sono estremamente claustrofobica e in più ci sono molte cose che stanno accadendo nella mia vita. Sono fortunata perché ho ottimi dottori come il dottor Amin Mirahdi e gli straordinari tecnici del Cedar Sinai. Ma quella paura… la confusione…Ecco come può apparire il cancro“.