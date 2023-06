Laura Freddi scopre in diretta della separazione di Paolo e Sonia: la reazione

La notizia della separazione fra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è piombata a sorpresa ieri nel primo pomeriggio con una copertina di Vanity Fair. Serena Bortone, in onda in quel momento con Oggi è un altro giorno, l’ha così annunciato in diretta, chiedendo immediatamente un commento a Laura Freddi, casualmente ospite in studio.

Laura Freddi, infatti, è da tempo un’opinionista della trasmissione ma la sua presenza in studio non è fissa. Quella di ieri, quindi, è stata davvero una casualità.

“Loro sono due persone così intelligenti, hanno una complicità, al di là dell’amore che poi li ha uniti per tanti anni” – ha esordito Laura Freddi commentando la notizia – “Credo che loro dovranno proteggere la loro famiglia e questo credo che sia la cosa più importante. Mi dispiace, però sai? Conosco bene Paolo, ho iniziato a conoscere anche meglio Sonia negli ultimi anni. C’è stata anche questa complicità tra di noi e, devo dirti la verità, mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia un po’ di amaro in bocca. Questi rapporti lunghi tra l’altro… Che poi anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”.

Laura Freddi, le vecchie dichiarazioni su Paolo Bonolis

“Ho conosciuto Paolo [Bonolis, ndr] durante il periodo di Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota” – le parole della showgirl – “Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo”.