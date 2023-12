Canino: la battuta su De Martino, che esce prima dallo studio di Ballando

Come annunciato nei giorni scorsi, Stefano De Martino è stato uno dei ballerini per una notte dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il conduttore di Bar Stella ha ballato con Sofia Tansella, una bambina affetta da una malattia neuromuscolare che la tiene su una sedia a rotelle da quando aveva poco più di un anno. Con l’occasione Stefano ha anche ricordato la Maratona di Fondazione Telethon. De Martino però pochi istanti dopo l’esibizione è uscito di scena insieme a Sofia e quindi non c’è stato un faccia a faccia con Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Canino e la battuta su Stefano De Martino.

Poco dopo l’uscita di Stefano, Milly Carlucci ha chiesto a Carolyn Smith di dare un voto da uno a dieci alla performance di De Martino, ma è intervenuto Canino: “Dodici!”. Carolyn non ha colto la reference: “Sì, se potessimo daremmo anche di più di dieci“. Fabio infatti probabilmente si riferiva alle rivelazioni fatte da Belen: “Sì, sono sicura dei tradimenti. Ho anche avuto la conferma dalle signorine. Le ho chiamate e mi hanno detto tutto. Sono almeno dodici, poi però ho smesso di chiamare per non avere la bolletta troppo alta“.

Stefano De Martino: “Andiamo, andiamo…” E Carolyn dà il voto senza avere in studio, davanti a sé, l’ospite che si è appena esibito.

Sappiamo tutti per colpa di chi#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/fftoX4LpQe — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 9, 2023

Belen sui tradimenti di Stefano.