Pasquale La Rocca in imbarazzo a Ballando si copre: “Mostrato le grazie”

Ancora una volta Wanda Nara e Pasquale La Rocca hanno dato spettacolo a Ballando con le Stelle. Nella prima parte della puntata di ieri sera i due nei panni di Catwoman e Batman hanno ballato sulle note di Creep dei Radiohead e la moglie di Icardi ha leccato il volto al suo maestro, che era fasciato in una tutina aderentissima. Subito dopo l’esibizione il ballerino si è sistemato la tuta e si è presentato davanti ai giurati.

Pasquale La Rocca e la reazione al commento di Mariotto.

Dopo i complimenti di Zazzaroni, Canino e Lucarelli è stata la volta di Guillermo Mariotto, che si è concentrato sul look del 34enne: “All’inizio quando lui è apparso sembrava più Dart Fener, la morte nera, piuttosto che Batman. Poi però togliendosi il resto…mio Dio come gli sta bene quella bella tutina“. Wanda Nara ha subito commentato: “La sua tutina è molto stretta, più piccola di due taglie rispetto alla sua“. Milly invece ha bacchettato lo stilista: “Sei proprio tremendo“. E in tutto ciò Pasquale La Rocca si è subito coperto dopo il commento sulla sua tutina aderente.

Per la seconda parte della gara Wanda e il suo maestro hanno introdotto la loro bachata con una scenetta in cui lui è rimasto in mutande. La coppia si è esibita con Deja Vu di Prince Royce e Shakira ricevendo però pareri molto diversi da parte dei giurati. Canino ha speso delle bellissime parole per la performance, mentre Zazzaroni ha detto: “Non è stata la cosa migliore che avete fatto. Io amo la bachata, ma questa cosa non è stata il massimo per i miei gusti“. Poi è arrivata una secca stroncatura da Mariotto: “Non mi butto dalla finestra per la bachata. Ho trovato tutto a tratti volgarotto. Ho avuto un occhio di riguardo per lui quando all’inizio della clip ci ha mostrato le sue grazie“.

Comunque io non so se a Wanda piaccia Paccuale.

Ma a Pasquale piace Wanda. Mi sembra evidente. 👀 🙊🙊#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/GmyoLUhf9P — GigiGx (@GigiGx) December 9, 2023

comunque Mariotto fa venire il vomito. Poteva evitarsi i commenti perversi su Pasquale con annessi sguardi indiscreti costringendo il ballerino pure a coprirsi le parti intime per evitare di sentirsi a disagio #BallandoConLeStelle — Inz6 (@adriana2sweet) December 9, 2023