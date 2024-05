“Mi hanno dato 8 mesi di vita” L’amatissimo attore colpito da un tumore: si scopre solo ora 

L’attore Michael Richards, famoso per il suo ruolo di Cosmo Kramer nella serie tv Seinfeld, ha rivelato di aver ricevuto una tremenda diagnosi da parte dei medici: gli avevano dato solo otto mesi di vita a causa di un cancro alla prostata. In un’intervista per la promozione del suo prossimo libro di memorie, Entrances and Exites, Richards ha raccontato la sua battaglia per la sopravvivenza e la sua decisione di asportare l’intera prostata.

L’attore, che ha un figlio di 9 anni, ha ammesso di aver pensato in un primo momento di accettare il destino che gli era stato prospettato.

“Ho pensato, beh, questo è il mio momento. Sono pronto ad andarmene.”

Ma l’amore per suo figlio gli ha fatto cambiate idea e gli ha dato la forza di alzare la testa e provarci.

Dopo aver consultato diversi medici, Richards ha scelto di sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere l’organo invaso da cellule cancerose, nella speranza di contenere rapidamente il decorso della patologia. Grazie a questa decisione coraggiosa, l’attore è riuscito a superare i suoi problemi di salute, ad andare avanti con la sua vita, nonostante le immense difficoltà.

L’attore ha dichiarato che l’aver sconfitto la malattia è stata la sua seconda lotta più grande dopo quella contro il razzismo, che ha compromesso la sua carriera nel 2006 dopo un’infelice esibizione di stand-up comedy. L’attore ha dichiarato di aver mantenuto un profilo basso negli ultimi anni dopo lo scandaloso episodio in cui fece delle inaccettabili dichiarazioni razziste. Richards si è definito pentito per quei commenti e ha ribadito di non avere nulla contro le persone di colore.

Oggi, a distanza di sei anni dalla diagnosi nefasta, Michael Richards è grato per aver avuto una seconda possibilità e per poter continuare a vivere la sua vita. Il suo coraggio nel vincere il male del secolo e la sua determinazione nel superare le avversità sono un esempio di forza e resilienza per tutti coloro che affrontano una sventura simile.