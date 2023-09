Costretta al parto cesareo, quando vede i cuccioli dimentica subito il dolore

La cagnolina è stata costretta a praticare il parto cesareo, non appena mette gli occhi sui suoi cuccioli dimentica tutto il dolore.

Il primo incontro tra una mamma e il proprio bimbo non si scorda mai e stesso discorso vale per i cani. Una cagnolina porta in grembo i suoi cuccioli per 9 settimane e li vede arrivare al mondo molto piccoli e indifesi. Tuttavia, nonostante il momento sia meraviglioso e speciale, non è privo di dolore, anzi molto spesso l’animale patisce molto male, soprattutto se in atto ci sono delle complicanze.

Mamma Bulldog costretta ad un parto cesareo: il dolore passa non appena li vede

Una tenera cucciola di Bulldog inglese ha sperimentato la sensazione più dolorosa ma bellissima della sua vita ed è la protagonista di un video diventato virale su TikTok. La cagnolina era incinta, e ha passato tutto il periodo della gravidanza senza particolari problemi. Tuttavia, quando è arrivato il momento del parto sono arrivate alcune complicanze.

La Bulldog, sfortunatamente, ha avuto qualche difficoltà a dare alla luce i suoi cuccioli e per questo motivo, la sua famiglia e veterinario, hanno deciso di procedere con un taglio cesareo per facilitare la neo mamma. Ovviamente è stata sottoposta ad anestesia per non farle provare ulteriore dolore durante l’operazione. Ma la magia è avvenuta non appena mamma Bulldog si è rimessa sulle zampe. All’inizio era ancora in stato confusionale, guardandosi intorno come a chiedersi cosa stesse succedendo.

Mentre stava cercando di rimettere insieme i pezzi, all’improvviso la sua mamma umana le fa vedere il miracolo avvenuto in quella stanza e fa ammirare uno dei suoi cuccioli. Nonostante fosse ancora disorientata dall’anestesia, la Bulldog in un attimo si è risvegliata: ha annusato il cucciolo e ha capito subito che il piccolo era suo. A volte capita che per colpa dell’anestesia e del dolore, le neo mamme non riconoscano subito i loro cuccioli, ma per la piccola Bulldog non è stato il caso.

@bonita.the.bulldoDue to the c-section bulldogs don’t immediately bond with their pups like other breeds. Bonita is doing great with her first litter! ♬ I Get to Love You – Acoustic – Mysha Didi

Piano piano, uno alla volta, la cagnolina ha conosciuto i suoi i cuccioli, leccandoli e annusandoli amorevolmente, sentendosi a casa. In quel momento aveva tutto ciò di cui avesse bisogno, i suoi cuccioli e la sua famiglia umana li accanto a lei, ed è questo che ha fatto commuovere i milioni di utenti nel web.