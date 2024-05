esce oggi il nuovo singolo “Talete”

Aiello torna con “TALETE”, un singolo autobiografico in cui il cantante racconta i suoi amori “effimeri” dell’estate.

Disponibile sulle principali piattaforme di streaming e download, il nuovo singolo di Aiello, “TALETE“, pubblicato sotto l’etichetta Epic/Sony Music Italy, è un invito a immergersi nell’aura avventurosa dell’estate, tra spirito libero e atmosfere marittime.

Questa novità musicale segna un ulteriore passo nell’evoluzione artistica di Aiello, che si è avvalso della collaborazione di Brail per la composizione e di Starchild per l’”additional production“, con l’intento di affinare ulteriormente il proprio sound, questa volta con influenze che richiamano la UK Dance.

Il significato di “Talete”

Il brano “TALETE” si distingue per i suoi ricchi riferimenti alla cultura greca, intrecciando elementi storici e mitologici con le vibrazioni contemporanee del pop clubbing. Attraverso le sue liriche, Aiello esplora il tema delle avventure estive, quelle intense storie d’amore nate sotto il sole e destinate spesso a concludersi con la fine della stagione. È una canzone che parla di passione, intimità e connessioni umane che si forgiano e sfioriscono come le maree.

Aiello si apre rivelando il lato autobiografico del brano, descrivendo “TALETE” come l’epitome delle sue esperienze estive, di quegli incontri infuocati che hanno luogo tra giugno e settembre. Mettendo in luce il contrasto tra la bellezza effimera di questi amori e la ricerca di connessioni più profonde, Aiello invita l’ascoltatore a riflettere sull’importanza del momento presente e sulla bellezza delle esperienze vissute, anche se destinate a non durare.

Un brano autobiografico

Parlando del suo nuovo singolo, Aiello ha dichiarato: “Questo pezzo è autobiografico, e racconta di come puntualmente d’Estate finisco per perdere la testa. Negli ultimi anni tra giugno e luglio mi prendo una cotta che divampa poi ad Agosto e termina intorno a Settembre, tutte le volte. Mi piace credere che questa estate, TALETE” possa sfatare il mito delle storie che durano il tempo di una stagione” .