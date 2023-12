Brutta caduta di Simona Ventura a Ballando: “Schiantata a terra, battuto la testa”

Ieri sera a Ballando con le Stelle, Simona Ventura e Samuel Peron hanno ballato sulle note della famosa Should I Stay or Should I Go dei The Clash. Se in diretta tutto è filato liscio, durante le prove invece c’è stata una brutta caduta, Super Simo è scivolata all’indietro ed ha anche battuto la testa.

Dopo l’esibizione live, Milly Carlucci ha mostrato la clip delle prove e ha rivelato che Simona ha fatto prendere uno spavento a tutti i presenti: “Non so se avete visto la sua calza strappata. fa molto punk, ma c’è un motivo se era strappata. Adesso vi facciamo vedere un filmato e capirete tutto quello che è successo. Questo che vedete è accaduto ieri. Lei si è proprio schiantata a terra. Dici molto punk? Non è tanto punk, ci ha fatto prendere paura. Ha rischiato tanto, ha preso una di quelle botte. Voglio dire ai figli che la mamma non si è fatta nulla. Miracoloso, si è abbattuta come un albero. Sì è stata una brutta caduta all’indietro“.

La Ventura ha rassicurato i figli (presenti nel pubblico) e ha detto di stare benissimo: “Adesso avete visto quello che ho combinato. Sì è un miracolo che adesso stia bene. Però voglio dire che non mi sono fatta niente e che sto davvero benissimo. Sono caduta indietro, Samuel mi ha preso all’ultimo, ma purtroppo ho battuto la testa. Ma sto bene ho la testa molto dura evidentemente“.

Impossibile abbattere Super Simo, perché come diceva lei: “Non ci piegherete mai! Non ci piegherete mai“.

Simona Ventura e la reazione alla sua brutta caduta.

Dopo che Milly ha mandato in onda il suo incidente durante le prove, Simona Ventura ha pubblicato sul suo profilo Twitter il best of delle sue cadute migliori. Impossibile non amare questa donna.