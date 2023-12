Carolyn Smith bacchetta gli attori di Mare Fuori: “Foto negata, mi dispiace”

Nuovo drama a Ballando con le Stelle e questa volta non c’entrano nulla Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari. Ieri sera Maria Esposito, Antonio Orefice e Mattia Zenzola sono stati i ballerini per una notte e dopo la loro esibizione Carolyn Smith si è levata un sassolino dalle scarpe. La giurata ha fatto i complimenti al vincitore di Amici di Maria e si è detta felice di vederlo sulla pista di Ballando con le Stelle: “Allora intanto voglio salutare Mattia e ti dico che sono contentissima che tu sia su questa pista oggi“.

La delusione di Carolyn Smith: “Non si sono fatti nemmeno una foto”.

Dopo aver salutato Zenzola, Carolyn Smith ha bacchettato i due attori di Mare Fuori. Il motivo? Pare che i due non si siano fatti un selfie: “Bravissimi, mi piacciono questi grandi talenti che vengono qui e poi portano la musica e il ballo in giro ed è bellissimo. Però adesso devo anche dire un’altra cosa che non riguarda la performance. Questa cosa mi è dispiaciuta tantissimo. Non avete fatto la foto insieme a me e questo mi dispiace. Sì è vero, perché loro dovevano mangiare“.

Milly Carlucci è intervenuta per smorzare la polemica: “Dopo la faranno sicuro, ma ti pare che non vogliano fare una foto insieme?!”

Maria Esposito ha subito risposto: “Ma dai, facciamo foto con il mondo vi pare che non le facciamo con voi?“. Poco dopo anche Selvaggia Lucarelli ha detto la sua: “Cioè voi avete negato una foto a lei? Ma siete pazzi“.



Quel volpino di Mattia Zenzola ha specificato che lui la foto l’ha fatta: “Io però ma la sono fatta. Ci siamo beccati subito e infatti ci siamo fatti le foto insieme“. Al momento dei voti la coreografa ha dato il massimo, ma ha comunque ricordato la foto negata: “Per me è un 10 anche senza le foto“.

Qualche mese fa anche Giulia Salemi ha bacchettato gli attori di Mare Fuori: “Anche meno, li ho incontrati e se la tiravano in una maniera...”