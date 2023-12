Caprarica si ritira da Ballando e fa una proposta: Milly interviene

Milly Carlucci nei giorni scorsi ha annunciato che durante la settima puntata di Ballando con le Stelle ci sarebbero state due eliminazioni, ma le cose non sono andate esattamente così. Antonio Caprarica ieri sera è finito al ballottaggio con Carlotta Mantovan e Sara Croce, ma poco prima che la conduttrice aprisse il televoto, il giornalista ha fatto un annuncio. Caprarica ha espresso la volontà di ritirarsi per dei problemi di salute, ma alla fine del suo discorso ha proposto di poter tornare alla corte di Milly se starà meglio.

“Io devo dire qualcosa. La giuria molto percettiva ha capito che io stasera ballavo in modo diverso, ballavo come potevo. Non mi divertivo, come invece mi sono divertito sempre nelle altre puntate. Questa esperienza è bellissima davvero. Per me è stata certamente una delle cose più divertenti e coinvolgenti di questi ultimi anni. Ringrazio Maria che è stata una maestra fantastica e sicuramente tutti voi che mi avete tenuto in gara. Io non ho voglia di lasciare Ballando con le Stelle perché qui sto benissimo. Però mi tocca uscire perché il medico mi ha detto che se non mi fermo mi faccio male. Io già sto soffrendo e quindi devo lasciare.

Un giorno forse tornerò qui a Ballando con le Stelle. Magari sarò il primo concorrente bionico. Chissà, con una splendida anca di porcellana e titanio. Però prima che arrivi quel giorno devo andarmene. E poi la faccio corta perché non voglio un addio lacrimoso. Al dottore ho detto se potevo riposare dei giorni e poi vedere come stessi. Magari se posso tornare e il regolamento me lo consente io cercherò di tornare e cimentarmi nel ripescaggio e di arrivare in finale. A me farebbe enormemente piacere tornare a ballare con voi almeno un’altra volta. Non vado allo spareggio la mia decisione è questa. Quindi mi elimino, c’è solo un’altra coppia che dovrà lasciare. Mi dispiace per la mia maestra che così dovrà lasciare. Chiedo scusa anche agli amici e ai sostenitori. Magari mi fermo un giro e torno attrezzato. Il Re non abdica, c’è l’istituto dell’abdicazione a tempo. Lasciatemi riposare per un po’ di tempo”.