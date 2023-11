Bruganelli: cosa pensa di Buonamici al GF, poi fa chiarezza sul suo rapporto con Spinalbese

Sonia Bruganelli in questi giorni ha rilasciato una lunga intervista a Turchesando di Turchese Baracchi e oltre ad aver parlato di Ciao Darwin ha fatto chiarezza anche in merito al suo rapporto con Antonino Spinalbese.

“Si, lo so, ci chiamano ‘gli spinelli‘, fa molto ridere. È diventato un carissimo amico, stiamo collaborando a livello lavorativo, ho incontrato lui e sua figlia Luna Marì, dolcissima” – ha dichiarato in radio, come riportato anche da Tag24 – “Lui mi piace come ragazzo, come persona. Uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, anche quando si esce in gruppo, è molto gentile. È un bravissimo ragazzo, ma non smentiamo, perché fa sempre curriculum una relazione con Antonino. Chi lo sa, chi vivrà vedrà.”

Bruganelli: cosa pensa di Buonamici al Grande Fratello

Ovviamente nel corso dell’intervista non è potuta mancare una domanda su Cesara Buonamici, la nuova opinionista del Grande Fratello che è in qualche modo la sua sostituta.

“Non so se sia un pesce fuor d’acqua, ma mi sembra che lì sia stata messa in ostaggio, che non vede l’ora che finisca, che il suo obbiettivo sia quello di uscirne il più possibile pulita”.

Il pensiero di Sonia Bruganelli in merito a Cesara Buonamici lo condivido, ma dalla giornalista sono piacevolmente stupito: è attenta, conosce le dinamiche, dice cose sensate e sempre sul punto. Ovviamente non si sporca, non aizza i battibecchi, non litiga con i concorrenti, non lancia frecciatine. La sua presenza in quello studio non è essenziale né crea dinamiche, ma questo, a onor del vero, credo anche che sia tutto ciò che le ha chiesto di fare Pier Silvio Berlusconi. Anche la stessa Rebecca Staffelli, al contrario di Giulia Salemi, è sempre rimasta super partes e non si è mai sporcata le mani: né durante i suoi interventi né durante la lettura dei tweet.